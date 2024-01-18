儘管一度浪費5分領先、被追成6平，台北市大在8局上靠著戴伯丞高飛犧牲打打回超前分、汪家毅再補上二壘安打穩住勝果，以8比6擊敗南華大學，奪下大專棒球聯賽隊史第4冠；南華則是連2屆亞軍。

北市大從第2局起連續4個半局有分數進帳，5局打完握有6比1領先，但6局下先發投手陳冠穎遭到突破，讓南華一口氣追回4分，7局下被追平，好在打擊立刻有所回應，8局上攻下2分要回領先。

拿到執掌兵符首冠，總教練王宜民歸功於球員表現，教練只是把狀況好的球員排上場，他認為這批球員凝聚力、求勝慾望很強，且遇到低潮時能很快爬上來，投手群在遇到狀況時也有人能夠頂住。

王宜民坦言，對於這次比賽沒有預設成績，只希望球員能夠演齣好的電影，球員也很寫實地展現出這1年的成果，「大學隊一年中最重要的就是大專盃，雖然球隊也面臨到經費不足的問題，但校長（邱英浩）很支持我們，另外也要感謝仰德集團。」

畢業於台北體院（北市大前身）的王宜民，學生時期也曾拿過UBL冠軍，這次則是以總教練身分參與，對他而言意義重大，他也與廖文男拿下最佳教練獎；最有價值球員則頒給冠軍戰雙安、3打點的吳寬軒。