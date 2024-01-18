前國安會祕書長蘇起19日將發表新書。（天下文化提供）

前國安會祕書長蘇起19日將發表由天下文化出版的新作《美中對抗下的台灣選擇》，分析台灣過去30年歷經民主化、憲政制度改革、7次總統直選、兩岸關係起伏與美中關係和與鬥，解釋使得台灣由盛轉衰的因素，及其之間的影響。蘇起也觀察到近年同時發生的10個突然，更推演台灣未來的9種可能命運，而最終蘇起也指出，只能由時間證明。

蘇起引用大文豪海明威《太陽照常升起》中，邁克所說，「慢慢地，然後突然地。」，說明近年世界上出現的10種「突然」，第1， 100年沒影子的 疫情突然現身、橫掃全球；第2，70年不見的歐洲人互打及白種人互打突然出現；第3，40年沒發生的美中對抗突然發生；第4，美國國力與全球領導力從來不曾這麼衰弱；第5，美中台從來沒有像現在這樣同時由鷹派當家，皆無妥協意願。

第6，美中的台海軍力對比從來沒這麼向中共傾斜；第7，大陸內部對台思想、力量、意志從來沒像現在這麼集中；第8，海峽兩岸的對抗很久沒這麼清晰尖銳；第9，美中溝通從未如此低迷；最後，兩岸官方溝通很久沒有如此清零。蘇起指出，上述10點過去能同時出現1、2點都十分罕見，今天卻全部到位，甚至被多方人士概稱為「百年未見的巨變」。

蘇起提醒，別以為龐大集體效應永遠不會掉到台灣頭上，台灣領導人與民眾都必須務實認清此巨變引發的集體效應，並對未來負起台灣自己應有的責任，不能全推給美國。既然兩岸不可能再「拖」，如果台灣不願看到武統的「鬥」，就要有勇氣面對兩岸政治對話的「和」。

蘇起新書盤點前總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等4位總統政績，完整記錄從「居安思危」到「居危思安」下的兩岸關係，更期待能超越兩岸關係的層次，發掘兩岸互動如何衝擊更寬廣的美中台大局。

最後，綜合各章分析，蘇起再推演出台灣未來可能的9個劇本。其中包含不動武的4個，「現狀常態化」、「兩岸政治對話」、「美中談判，及兩岸合意統一的「蘇格蘭化」。動武的5個則是由某個意外引爆的「南海撞機化」、快速武統的「克里米亞化」、激戰未決的「烏克蘭化」、武獨成功的「美利堅化」，及觸動核武的「廣島化」，然而最終上演哪個劇本，蘇起的答案是，只有時間能證明。