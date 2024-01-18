海軍保修指揮部今天下午在高雄市梓官區信蚵、智蚵聯合里活動中心舉辦「威海計畫」漁業影響補償會議及施工說明會，百餘名梓官、彌陀和永安漁民不滿軍方對之前協調會結論敷衍、食言，憤而集體退席，拉白布條抗議，說明會不到10分鐘最後不歡而散。

「威海計畫」是我國國防重大建設，計畫建案自2006年起編列預算290億餘元，原定2019年執行完畢，但過程中因預算與居民抗議等因素多次流標、延宕，海軍2020年二度修訂計畫，全案完工期限不僅延後到2032年，最終總預算也調高到404億餘元。

威海計畫內容主要分成「堤防及浚深工程」、「碼頭及船塢工程」及「道路及機電工程」3部分，東側碼頭興建工程已於去年6月底開工，2028年6月完工後，將可提供艦隊停泊，西側碼頭預計2027年完工。

威海計畫將擴建左營二軍港，其中海上長堤興建工程，將造成原本位於軍港北側的傳統漁場消失，嚴重衝擊梓官、彌陀和永安漁民生計，立委邱志偉多次邀集海軍將領與地方漁會、漁民召開協調會，要求提出漁民補償具體方案，對於漁船因海上長堤遠繞成本增加的油料支出，海軍允諾將提供油料補貼。

海軍保修指揮部今天下午舉辦「威海計畫」漁業影響補償第8次工作平台會議及施工說明會，現場聚集百餘名梓官、彌陀和永安漁民到場關切，梓官、彌陀區漁會總幹事張鈞華和林子清等人要求軍方開放媒體進入採訪，但會議主持人「威海計畫」工程協調組長高少將堅持先進行工程說明，引發漁民不滿，憤而集體退席。

漁民到活動中心門口拉白布條抗議，張鈞華氣憤表示，海軍於2021年9月至今召開8次平台會議，因歷次會議協調事項均未落實，早已引發漁民諸多不滿。

張鈞華表示，漁民不反對國家重大國防建設，也一再退讓讓軍方先行施作南堤等工程，但軍方對協調結論一再敷衍、食言，漁民生計無以為繼，忍無可忍才退席抗議。