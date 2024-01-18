台中燒肉店競爭激烈，有網友看到台中燒肉店林立，認為每人消費要2千元起跳，好奇最後端上桌的肉品是否有達到該有的價值，引起眾人討論，也有老饕認為在台灣吃燒肉太貴，不如去日本吃CP值更高。

一名網友在PTT八卦板發文，看到台中有許多高檔燒肉店，人均消費約2000元起跳，忍不住質疑即便燒肉肉質好，可是有值這麼高價位嗎，「有沒有吃過的人可以出來噴個兩句？」

貼文一出，不少網友打臉說，「不值得，騙年輕人花錢的」、「特地跑去台中吃燒肉根本浪費時間」、「看人啊，你如果吃不出差異，吃便宜的就好」、「付錢去吃店租的」、「2000燒肉算差的」、「2000就是平價到中價位燒肉啦」、「沒破萬的燒肉都是XX好嗎，跟499吃到飽的肉沒兩樣」、「在台北吃就好了，台北一級戰區混得下去的通常比較有料」。

也有內行網友私心推薦，「俺達の肉屋不錯吃」、「台灣的燒肉還是得吃樂軒，日本起碼得吃敘敘苑以上的」、「去日本吃和牛，同價位品質高很多」、「俺達是不錯，但同樣的肉品質在日本大概只要2/3價格，還不用服務費」、「去日本吃真日本和牛，不用當盤子」。