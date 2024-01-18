張詩盈（後左起）、段鈞豪、曾子豪（前）飾演各懷鬼胎一家人。（CATCHPLAY＋提供）

曾珮瑜、黃耀東飾演母子。（CATCHPLAY＋提供）

由劉冠廷、隋棠、王淨主演的CATCHPLAY懸疑影集《非殺人小說》，首2集昨（17日）在CATCHPLAY＋數位影音平台及愛奇藝國際站上架，分別攻占全站觀看冠軍及台劇觀看冠軍，不少網友大讚劉冠廷「演技又超越自己」、「冠廷宇宙大突破！」

除了和隋棠的激情戲獻出背部全裸到「尾椎」令人驚豔，第二集中，劉冠廷為逃離命案事發大樓，冒險攀在三樓高的外牆並徒手抓水管的緊張橋段也引發觀眾熱議，甚至封他「台版湯姆克魯斯」，憶及拍攝過程劉冠廷苦笑說：「短短30秒的戲其實拍了一整天！劇組還找來吊車讓我吊威牙（鋼絲），我真的是掛在上面撐到沒力掉下來，但他們還是有把我拉著，落地那一刻我還特別往後跳，躺下來再側滾，一整天下來雖然很累，但畫面好看就很值得。」

昨晚主創演員們也參與官方IG直播暢聊拍攝趣事，包括導演柯貞年、演員隋棠、張詩盈、曾珮瑜線上相聚，有網友發問若演員們可以演其他人會想挑戰哪一個角色？隋棠表示對洪太太（張詩盈 飾演）這個角色滿有興趣，光預告中大喊「我沒有生病！」這一幕就很衝擊；張詩盈則坦言每個角色各自藏有很特別的故事，自己都會想挑戰看看；曾珮瑜則想挑戰飾演東東，「現在已經是演員了，要回頭詮釋演技生澀的臨演一定很有趣」。

導演則加碼透露拍攝期間常常跟劉冠廷討論「東東是不是一個演技好的人」，由於她想像的東東應該不會演戲，是經歷這個歷程才有了一些虛虛實實的樣貌，「但也很怕大家會覺得他演得很爛，我們每一次其實都討論很久」。此外，聊到隋棠被油壓按摩的戲，飾演按摩師的曾珮瑜被網友大讚手法很專業，她也分享「那一場我要兼顧很深層按摩感，但又要顧及林夢很美的表情，其實當下力道不好拿捏，但很開心被觀眾肯定」。

《非殺人小說》卡司包括劉冠廷、隋棠、王淨、卜學亮、大文、劉亮佐、柯叔元、于子育、曾珮瑜、段鈞豪、張詩盈、張書豪、林子熙與方郁婷等實力派演員一同飆戲，2024年1月17日起每週三18：00將在台灣和東南亞的 CATCHPLAY＋數位影音平台、愛奇藝國際站同步上架，1月21日起於八大戲劇台、CATCHPLAY電影台每週日20：00和21：00同步跟播，每週更新2集。