香港武打演員林國斌出道多年，有著和黎明相似外貌，卻一直是飾演表裡不一的奸人角色，其中以周星馳電影《破壞之王》中「斷水流大師兄」廣為人知，劇中經典台詞「在座的各位都是垃圾」至今仍時常被網友引用。近來林國斌在新劇中首次挑戰爸爸角色，一改過去惡人形象。

林國斌在電影《不是你不愛你》挑戰慈父角色，和演員陳昊森上演感人父子情，林國斌受訪時透露，從來都沒有演過父親的角色，過去都是演一些黑社會，或是打人的，他坦言之前的角色演到很討厭，很多他都不想拍，而這次的角色對他來說是新嘗試，感覺也很舒服，所以接拍。

而在劇中有一幕是父子倆要相擁而泣的戲，不過對演慣惡人角色的林國斌來說，卻沒有太大難度，對真鏡頭真情流露的哭出來，林國斌說有一定的人生閱歷後，眼淚能自然而然的隨Call隨到，坦言「我都幾歲了，想一想以前不開心的事，培養一下情緒，就可以哭出來了。」而事實上，在2019年林國斌就被好友莫少聰踢爆，已經當爸爸了，還在主題樂圈替龍鳳胎舉行生日會。

事實上，林國斌在1985年曾和香港巨星梅豔芳相戀，兩人在1990年同居，在這段感情中，梅豔芳像小女人一樣十分順從，林國斌也很體貼，當梅豔芳遇到黑道「掌摑事件」時，林國斌也陪她到泰國清邁避風頭半年之久，不過兩人最後卻因為身分懸殊，敵不過外界流言蜚語，當時都傳說林國斌是被包養，兩人最後在1993年選擇分手。之後梅艷芳癌逝，林國斌在喪禮上十分傷心並表示自己很內疚。