T1聯盟台啤永豐雲豹職業籃球隊新洋將，綽號「表弟」的前NBA全明星球員卡森斯（DeMarcus Cousins），18日在台灣球迷熱情接機下正式抵達桃園機場，19日晚間他將出席加盟記者會，20日在主場比賽對決台鋼獵鷹，也和他在NBA國王隊的前隊友布拉過招。

卡森斯比預定時間提前1小時抵達後，看到早已在現場等待的球迷，開心地向大家們揮手致意，也有替熱情呼喊的小球迷簽名，雲豹執行長張建偉在也現場向卡森斯獻上鮮花歡迎卡森斯！

雲豹球團將於19日晚間7點，在桃園喜來登酒店為被譽為「NBA史上得分能力最全面中鋒之一的卡森斯舉辦盛大加盟記者會，他預計也將在20日的主場賽事中正式亮相。

卡森斯在2010年NBA選秀會上以首輪第5順位被沙加緬度國王選中，職業生涯曾4次入選全明星賽，2次入選NBA年度第二隊。場均拿下19.6分、10.2籃板、3助攻、1.3抄截和1.1阻攻，並曾在2016年巴西里約奧運會代表美國獲得金牌。

雲豹球團1月29日將在桃園喜來登酒店特別規劃「狂風豹徒-卡森斯球迷見面會」，為球迷們提供近距離接觸卡森斯的機會，活動亮點包括與卡森斯合影機會、親筆簽名等以及一系列精緻的餐點和專屬紀念商品。

另球團加碼回饋，凡購買1月20、21、27、28日主場「特釀一、二排」球迷，該場賽事享有「狂風豹徒-卡森斯見面餐會」抽獎資格，每場抽出2位幸運豹徒可免費參加見面餐會。