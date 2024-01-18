2024年1月18日澎湖縣／鳥嶼籍「鳥勝發6」號漁船18日晚在險礁外海竄火，82歲老船長跳海逃生，經友船「黑曼8」快艇趕往救回。（澎湖消防局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖白沙鄉鳥嶼村一艘漁船，18日晚行經險礁時突故障起火，82歲老船長當機立斷下錨並電話求援後跳海逃生，幸友船「黑曼8」快艇獲報後，根據茫茫夜色的火光定位，全速馳往救援將其救回。

澎湖縣政府消防局表示，船長吳姓船長跳海逃生時受傷，造成右手虎口處約1＊2傷口及胸部挫傷，經鳥嶼91救護車1車3人於18日晚20時38分前往執行救護，將其送往鳥嶼衛生所就醫，但見船長年事已高，為安全起見，並於21時15分，「黑曼8」自用小船載「鳥」船吳船長出鳥嶼漁港前往岐頭港，21時27分抵達，由第七岸巡隊岐頭安檢所弟兄協助搭載救護車，轉送三軍總醫院澎湖分院治療。

據警消瞭解，起火的鳥嶼籍「鳥勝發6」號漁船，是18日晚間見風浪轉小，由吳姓老船長單人駕駛出海捕捉魷魚，未料在吉貝南方2.3海浬（近險礁處）故障起火燃燒，火勢一發不可收拾。

澎湖海巡隊於18日20時接獲巡防區轉赤崁安檢所通報稱，進港漁船發現位險礁嶼海域1艘漁船火燒船，經查詢該船為「鳥勝發」，於是立即通報3503艇前往前往救援。

而吳姓老船長見狀立即下錨，並手機求救後，見漁船頓時陷入火海之中，於是倉皇跳海逃生。友船「黑曼巴」快艇獲報後趕往，在20時25分迅速將人救援上船，並返回鳥嶼就醫。

澎湖海巡隊PP-3503巡艇則於20時55分到達現場進行搶救滅火，並於21時40分順利將「鳥」船火勢撲滅。