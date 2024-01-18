周杰倫在世界各地擁高人氣，國際影響力持續受到外媒重視。最近到巴黎舉行「嘉年華」演唱會，吸引大批歌迷朝聖，沒想到有一批超過百人的西班牙歌迷因飛機延誤，抵達時演唱會早已結束，憤怒求償航空公司，賠償金額曝光。

據西班牙媒體《El Debate》報導，這批歌迷原定搭乘中午12點半起飛的航班，卻因飛機意外故障，被迫延後7個多小時，班機拖至晚間7點45分才起飛，飛抵巴黎時，周杰倫的演唱會早已結束。據悉，由於乘客已坐上飛機，幾個小時後才被趕下飛機，完全來不及改買其他航班。

據外媒報導，歌迷們向航空公司索賠，其中包含機票、住宿及演唱會門票在內，至少500歐元（約新台幣1.7萬）賠償金。其中一名受害乘客指控航空公司拒絕賠償，因此連絡國家警察局協調，對此航空公司解釋，因總部位在法國，索賠必須在其網站上提交，而不是按照客戶要求的書面方式。

據悉，周杰倫在巴黎的演唱會結束後，不負眾望繼續留在當地舉辦粉絲見面會，重回《最偉大的作品》MV拍攝地點之一的莎瑪麗丹百貨，全棟有7層樓。15日周杰倫開心發文：「很高興回到我們拍攝《最偉大的作品》音樂錄影帶的地方La Samaritaine！在巴黎演唱會結束後，有機會見到你們真是太好了。快來看看我在MV裡彈鋼琴的地方吧！」，並喊話粉絲可以在照片中標註自己，從周杰倫曬出的照片中可見，粉絲見面會人潮擠爆百貨各樓層，高人氣不容小覷。