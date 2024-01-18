為了降低碳排放，科學界與產業界都在思考下一階段的燃料，目前認為，氫氣燃料是為數不多的選擇，因為氫氣燃燒後僅生成水，沒有碳排放問題。然而氫氣也令人頭痛，它很難儲存和運輸，需要高度壓縮形成液態氫後，才能達到有效率的儲存體積。不過科學家提出新的看法，認為比液態氫狀態溫度壓力略高的「低溫壓縮氫」(CcH2)，其儲存的效率會更好，儲存罐的技術門檻也更低，更有機會實際應用，尤其是航空業。

新阿特拉斯(New Altas)報導，如何脫離碳排放? 各個產業有不同的方法，發電可以引進水力、風能、太陽能這種可再生能源；當然，還有核能發電，它的的效率更高。 汽機車可以改以電動車取代，只要電動車的充電來源是非碳排的，那麼就能確保電動車的乾淨。基於相似的原理，船舶也可以電動化。

但是，航空業要脫碳卻非常困難，因為飛機最重要的就是「輕巧」，要是使用鋰電池，在電力消耗以後，電池就成了無法擺脫的呆重，所以氫燃料電池就成為相對好的選擇。氫燃料電池的負極由氫氣來提供電子，然後與正極吸收的氧氣生成水，它的廢氣是無害的。

早在1970年石油危機的時期，當時就有飛機公司設計「利用氫氣為燃料」的飛機，並且獲得成功，只是它的燃料箱非常的昂貴，因為它需要極低溫與極高壓的濃縮，形成液態氫後，才有足夠的儲存量供給噴射引擎，所以在商業上是不划算的。之後，隨著石油國家組織結束限制出口，油價回跌以後，這個技術也就跟著凍結。如今航空氫燃料再次迫在眉睫，而且可能將要徹底結束化石燃料，我們真的需要更好的儲氫方法。

氫電飛機開發公司ZeroAvia， 正在與舊金山的Verne公司合作，尋求最有效率的氫燃料儲存法，也就是低溫壓縮氫氣 (CcH2)。在以往，常溫條件把氫氣給濃縮成液庇，需要700大氣壓才行，這對技術要求極高；而研究團隊則是「低溫」「高壓」兩個條件併行，可以達到最省能量的實用點。

根據研究，在20 凱氏度(-253攝氏度時，僅需240 大氣壓，是最佳的儲氫狀態，此時儲氫體積從70公克/公升，增加到87克/公升。這意味著儲氫罐可以用更輕更便宜的材料，因為不需要處理 700大氣壓的壓力環境。

Verne 相信，利用CcH2 技術，可用氫的密度比液態氫要高出40%，目前研究團隊正在與 ZeroAvia 公司合作，共同評估 CcH2 技術在航空業的機會。