傳統觀念上重男輕女，講求男女平權的現今，生男生女真的一樣好嗎？一名網友聽聞朋友抱怨，認為生小孩一定要生女兒，列出生女兒的好處，引起許多網友共鳴，感嘆時代早已不同，除了女孩普遍比男孩乖巧懂事，另外社會對男孩的期望高，會比較辛苦。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己的友人育有兩個兒子，每天都死去活來，社群軟體也不太放兒子的照片，還會一直勸說「生小孩的話，一定要生女兒」，因為女兒會撒嬌又體貼，也不用幫她們存錢買房買車討老婆，好奇「為何爸爸都想要生女兒啊？」

貼文引起討論，大部分人都贊同生女兒比較好，「女兒就算不會撒嬌不貼心，也比90%以上的兒子好」、「兒子整天搞事搗蛋，女兒貼心懂得看臉色」、「女兒貼心啊，沒女兒就不會懂啦」、「生女兒治百病，與生俱來的撒嬌能力，不生嗎」。

也有不少網友點出男生壓力大，「兒子結婚花錢，女兒結婚賺錢，雖然不中聽但這是普遍現象」、「男生未來壓力大啊，要買房買車都要父母」、「這時代生男的是賠錢貨」、「自己走過不要下一代辛苦，女生比較爽」、「當男生都知道男生有多苦，男的要當兵要買房買車要養家」、「只有男人才知道現今社會男人有多慘啊」。

不過仍有網友認為生兒子很好，「哪有，我想生男生」、「我生兩個兒子很滿意啊，家裡台女一個就夠頭大了，多一個幹嘛？」、「最好大家都生女兒，到時候我兒子有福了」、「等你的女兒被金毛拐走的時候，你就欲哭無淚了」、「不一定，生女的長大不理老爸，還不是一樣」。