晶圓代工龍頭台積電18日在法說會中表示，今年全球半導體產業有望成長10%以上，而台積電由於製程繼續領先，營收增幅更可望超越同業，估年增20%-25%之間。樂觀展望不但拉抬美國晶片類股表現，激勵那斯達克指數早盤大漲逾百點，台積電ADR漲幅更是一度逾8%。

截至台北時間18晚間11點40分，道瓊工業指數上漲0.40點（或0.00%），暫報37267.07點；那斯達克指數上漲163.34點（或1.10%），暫報15018.97點；標普500指數上漲23.04點（或0.49%），暫報4762.25點；費城半導體指數上漲118.64點（或2.92%），暫報4188.59點。

5大科技巨頭同步走高，蘋果大漲2.59%，臉書母公司Meta漲1.88%，谷歌母公司Alphabet、微軟與亞馬遜漲幅均近1%。半導體類股普遍走強，輝達漲2.51%，超微漲2.74%，台積電ADR飆漲7.10%，聯電ADR漲1.11%。

Asymmetric Advisors市場策略師Amir Anvarzadeh指出，由於台積電在AI晶片生產方面無可爭議的主導地位，預料該公司股價終將大爆發。他表示，由於台積電目前估值較低，加上營收優於預期的前景，以及潛在的定價上漲，預估台積電股價可能進一步延續漲勢。