大陸女星楊紫童年演出《家有兒女》，長大後她憑藉著《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》爆火，近年和不少男星合作，被譽為男神收割機，去年熱播劇《長相思》再創佳績；不料日前她卻被爆出接演古裝劇《沉香如屑·沉香重華》的片酬超過1億人民幣（約4.4億台幣），疑似違反廣電總局的限薪令，引起外界討論。

根據陸媒《第一財經》報導，文章中指出：「2021年殺青的《沉香如屑》，其主演楊紫的片酬超過了1億元，而現在演員的片酬已經在3家平台的聯合控價下被壓制，只有頂流藝人的最高片酬有可能突破3000萬元」，該媒體去年11月於網路版和紙質版都有刊登該內容。

而大陸廣電總局於2022年2月8日發布「十四五中國電視劇發展規劃」，就強調了「規範包括演員片酬在內的收入分配秩序，推廣使用標準化、制度化、制式統一的片酬等勞務合同」，並規範「嚴肅處理有偷逃稅、陰陽合同、天價片酬等違法違規行為的演員和相關機構，禁止違法失德藝人通過電視劇發聲出鏡」，全部演員的片酬不能超過製作總成本的40%。

如《第一財經》報導的為事實，那麼楊紫的薪資恐怕構成廣電總局嚴令禁止的天價片酬，若被大陸官方查到恐逃不了封殺的命運。目前第一財經已刪除提到楊紫片酬的內容，楊紫的後援會也正在收集相關證據，但楊紫本人和其工作室尚未針對此事做出回應，不少網友希望能盡速調查清楚真相。

事實上楊紫過去在投資上略有心得，她在霍爾果斯星永燦影視傳媒有限公司曾有20%的股份，該公司是影視劇《親愛的，熱愛的》聯合出品方，而據傳楊紫母親馬海燕持股的霍爾果斯時代眾樂傳媒有限公司是《香蜜沉沉燼如霜》的出品公司之一，楊紫一家的投資行為早就有所端倪，但與天價片酬是否有關尚且未知，不可妄下定論。