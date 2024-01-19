吳東進表示，「世界上沒有一家金控會不希望股東增資」，他推測改革派之所以一直不增資，是因改革派持股比他少、只有5％，若增資會讓「在野股東」持股增加，不利鞏固經營權。

吳東進透露，去年4／26他與公司高層到金管會與保險局、銀行局見面，當場承諾增資120億元，但在6／29改革派入主之後，議案就卡住，後來改革派雖在7月通過增資70億元，但到去年底只增資15億元。去年12／27董事會再次討論增資案，但「在野股東」勢力單薄，最終是3：11通過找外部財務顧問診斷。

吳東進提三大點，第一，近五日外資賣新光金高達10萬張，新壽再不增資，RBC未達到200％，才是對股價不利，「增資後解決RBC缺口，股價才能往上走，新壽才能走大路，最重要的是海外股票、資金運用不會被受限，且票面下增資後未來股價漲，對股東來講不也是賺嗎？」

據悉，當初新壽承諾金管會增資時，有提到若努力增資的話，金管會會考量還120億元的不動產增值利益，雖不能分配，但可放在保留盈餘項下。吳東進方目前也打算1／26金控董事會再提增資案。

第二，呼籲金管會要有更強的監管力道，督促新壽增資。新光金董事會7月通過增資案，卻不確實執行，導致新壽RBC不夠，「都下了5道金牌要求增資，卻還不增資，金管會沒有其他辦法能處理了嗎？」

第三，改革派15日發布聲明稿時，聲明的法人股東有新勝、新光實業、王田毛紡，但這三家公司的代表人都是台新金董事長吳東亮的夫人彭雪芬，「難道沒有金金分離的問題嗎？」

改革派大股東則表示，從未反對增資，增資方法多元，新經營團隊在綜合考量股東權益、增資效益及公司永續發展下的決策，股東應予支持，不應惡意打擊。尊重經營團隊在充分了解新壽相關資金缺口後，所努力尋求可確保股東權益及公司永續經營的方法，將進而再尋求外部顧問，協助進行財務診斷，協助評估是否有其他可行自救方案。