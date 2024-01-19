在2房當道的台北房市這股趨勢下，精華區中小坪數住宅的佔據市場亮點。其中，「日健邸」即為引領中正區房地產新風潮的代表，其規劃稀有的精品住宅，均價160萬、23~26坪格局的2房更是主力產品，為菁英人士的最愛。除價格外，位於忠孝新生臨沂生活圈的地段稀有性更是本案搶手的主要原因，此地段過去為知名的日本官邸聚集特區，人文氣息十分濃郁，但難有土地釋出，平均7至10年才能見到一個建案整合成功推出。

緊鄰政治、經濟、文化與交通樞紐，而基地又位在臨沂街人文靜巷，附近區域自日治時代興建為在台文官宿舍，戰後又成中央政府官員住所、其中還不乏「將軍宅第」，歷史的厚度彰顯區段的典雅氛圍。房市專家紛紛點頭認為，「日健邸」的推出，不僅滿足了市場文人雅士、現代獨活族群、菁英家庭、高端品味人士的需求，同時在價格上也相對有競爭力，吸引眾多預約客前來關注。

「日健邸」的規劃更是嚴謹，特聘哈佛建築大師呂建勳操刀建築設計，加上王勝正的公設美學，及原碩照明擬定燈光計劃，共同締造了「日健邸」外觀的建築表情的獨樹一幟的風格，內部空間和公設亦是風格不凡。

由於建案特色明確，規劃共41戶住家，稀有度極高。主推的2房和3房產品，其中尤以23~26坪2房格局最為搶手。賦泰廣告總經理蔡宗宏表示，在忠孝、仁愛兩大道的黃金軸線上，中古市場即便30~40年大樓仍保持百萬身價，甚至屋齡10以上的名人宅也還有近150萬每坪的行情，顯示精華區地段保值性高。在當今激烈的市場中，能以相對低總價進入忠孝新生捷運站的生活圈，使「日健邸」成為市場各推案中獨具吸引力的亮點。

「日健邸」目前已完成至5樓結構體，規劃1、2、3房，僅有41戶，稀有度極高，其中又以23~26坪2房格局最為搶手。(圖片：由業者提供)

而在另方面，「日健邸」的這群目標客戶，對於生活娛樂機能的便利也極為講究，臨沂街土地珍稀難得，日健建設因緣際會奢擁220坪美地，近鄰SOGO與新光三越時尚精品圈，擁抱華山藝文中心、三創園區及大安森林公園生活圈，且地處於台北市最耀眼的百貨時尚三角洲，得天獨厚的地段增值潛力蓄勢爆發中！

『日健邸』距離捷運忠孝新生站5號出口僅260米，一站直達SOGO商圈、兩站連結六鐵共構的台北車站，串聯台北雙子星並掌握雙北核心交通網。(圖片：由業者提供)

蔡宗宏強調，「日健邸」的推出不僅滿足了市場對於現代品味生活的需求，更在價格和特色上取得了競爭優勢。隨著工程的進展，「日健邸」預計在2025年第四季度完工落成，成為台北東區房地產市場中的亮點項目。