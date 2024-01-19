農曆春節將至，這次年菜就不要為難阿嬤了！「浪LIVE電豹女」的艾融、馬妹、芸綺(Yuki)，性感熱舞韓國女團(G)I-DLE的《Queencard》，認為過年準備團圓飯的時間，就是要拿來與家人相聚，所以今年就讓阿嬤在家好好「饋咖」，不愁年菜，現在就帶大家開箱遠百推薦的好吃年菜、零食及毛小孩鮮食年菜！

「浪LIVE電豹女」的艾融、馬妹、芸綺(Yuki)，幫大家開箱遠百推薦的豐富年菜。(中時新聞網攝)

每到過年，就是婆婆媽媽們最忙碌的時刻，總是忙進忙出地為家人準備豐富的年菜，卻是她們最辛苦的日子，因此，為了落實全家好好團員，今年的年菜就交給遠百，讓阿嬤在家好好「饋咖」，享受輕鬆自在的天倫之樂！現在就由艾融、馬妹、芸綺(Yuki) 3位「浪LIVE電豹女」，為大家一一開箱介紹。

【福華大飯店】鴻運套餐18,888元

榮獲2023年度最強外帶年菜爭霸賽，匯集山珍海味、八寶意象，同時還兼具新春喜氣的感覺，深受老顧客喜愛。

【福華大飯店】鴻運套餐，曾獲2023年度最強外帶年菜爭霸賽。(中時新聞網攝)

【富錦樹台菜香檳】「富貴龍華」極致年菜組五品12,980元

連續3年榮獲米其林一星料理，嚴選精緻美食台菜，包含干貝雞湯、鱘龍魚等等，在家也能輕鬆享受星級美食。

【寒舍集團】辰園-潮式滷水拼盤2,180元

展現師傅多年功底的滷味拼盤，經過時間及火侯的雕琢，香氣四溢，是不能錯過的獨家好味！

【陽明春天】四海同春慶團圓年菜組2,688元

該組合是素食年菜，嚴選在地時令食材，透過星級饗宴喚醒純淨的味蕾，共有4道佳餚，其中包含梅干獅子頭。

【陽明春天】四海同春慶團圓年菜組是全素食，嚴選在地時令食材製作。(中時新聞網攝)

【永豐餘生技X山海樓】山海樓聯名白鯧米粉1,480元

過年就是要吃魚，才能「年年有餘」。炸白鯧口感細緻鮮甜，每一口都是滿足。

【頑粿】頑粿玩味創意3入禮盒1,380元

過年吃糕點可以「步步高升」，該禮盒是蘿蔔糕，看得見蘿蔔絲及香腸，用料實在。

【魚香涎】伴手之禮琥珀一口烏+烏金高粱香腸2,099元

嘉義10大伴手禮首選，也是烏魚子界的愛馬仕，夾帶著微微的高粱香氣，每一口都能吃到烏魚子的鮮甜及高級感。

嘉義10大伴手禮首選，也是烏魚子界的愛馬仕。(中時新聞網攝)

【露酪】露酪梅酒聯名禮盒1,380元

豆腐乳與梅酒的聯名禮盒，豆腐乳入口綿密柔滑，媲美鵝肝醬，徹底顛覆眾人對豆腐乳的傳統印象，再搭配甜而不膩的梅酒最對味！

【香格里拉台北遠東大飯店】長「參」禮盒2,388元

金黃色的核桃、入口香濃脆口，飯後來一塊琥珀糖，大人小孩都喜歡。

【香格里拉台北遠東大飯店】長「參」禮盒2,388元。(中時新聞網攝)

【香港半島酒店】半島新春糖果盒2,800元

以迎春接福的糖果盒，向親友獻上甜美祝福，期許新的一年有一個美好的開始，送禮自用兩相宜。

【SAKImoto】手工磅蛋糕+三眼怪悠遊卡980元

磅蛋糕奶香濃郁、口感扎實，是濕潤不甜膩的完美茶點。

除了以上介紹的年菜佳餚及飯後甜點，毛小孩的年菜也不能馬虎！包含【萌老大】龍系賀料寵物年菜禮盒699元、山萌海市基隆在地寵物伴手禮盒699元。特別是落腳基隆的「萌老大」，採用在地新鮮的山海食材，不添加防腐劑，毛孩吃得健康、主人放心。

以上介紹的商品皆在全台遠東百貨異國食品館，即日起至4/7開放預購。(中時新聞網攝)

這些山珍海味的年菜，就在全台遠東百貨異國食品館，即日起至4/7開放預購，並預祝大家2024年龍年好運擋不住，事事歡喜滾滾來！