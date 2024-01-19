即使政府祭出一連串打房措施，台灣房價依舊居高不下，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書發文表示，英國長年來面臨高房價問題，該國協助購屋模式的「共享產權」方案（shared ownership）相當具有話題性引發討論。

何世昌介紹，發源自英國的協助購屋模式「共享產權」方案（shared ownership，或者譯為半租半買、漸進式購屋、共享所有權、階梯式購屋），執行方式是由買家向當地的「住房協會」先購買房屋部份產權，之後再依約定持續收購剩餘產權，根據舊規定，買家最初至少要購買房屋25％產權，剩餘75％再依約分年購入，不過，最新的「共享產權」方案將最低購買產權比例由25％降至10％，買家付更少的錢即可擁有部份房屋產權。

何世昌分享新版「共享產權」的其他配套措施如下：

1.適用的買家條件為大倫敦市家庭年收入9萬英磅以下、其他地區8萬英磅以下。

2.年滿18歲以上的首購族（曾有房屋，但目前名下無房產也適用）。

3.沒有重大信用瑕疵，還款能力無虞。

4.買家可選擇購買的房屋產權比例最低為10％、最高為75％。

5.未購買的產權比例由買家承租，租金約為房屋價值的2.75％。

6.買家後續每次增購的產權比例最低1％。

7.買家須依持有比例負擔同等的修繕費用與稅金（但房屋稅可推遲至擁有80％產權時再繳）。

8.買家需至少支付購買比例房產價值的5～10％自備款。

9.若買家想出售房產產權，房產協會擁有優先回購權。

10.買家出售須搭配估價機制，若未成交，則下回出售需重新估價。

何世昌說，「共享產權」讓購屋門檻降到剩十分之一，原本買不起房子的民眾都能一圓購屋夢，但「共享產權」也有爭議，成為美中不足之處，常見的爭議為「住房協會」（Housing association）並非政府單位，而是民間非營利機構，雖然是非營利，但有分紅文化，因而衍生與民爭利等問題。

澳洲是英國後第二個採納並實施「共享產權」的國家，但澳洲對制度有改革，最大的變革之一是要求「住房協會」廢除分紅制，且買家頭期款比例降低至2%，相比英國的5%首付更低；此外政府還為買家代墊成交總價的30%~40%，進一步降低買家的銀貸壓力。

台灣適合引進「共享產權」購屋方案嗎？引發討論。有網友認為，台灣根本問題是薪資太低，這種共享產權在台灣一定會被罵得半死，推不動，何世昌則回應「歐美先進國家一開始討論頭期款補助時也是吵翻天，實施之後變真香定律搶翻天，罵的人就慢慢變少」。