農曆年前政府發錢了！中央擴大租金補貼專案最快今（19）日入帳，每戶每月最高可領8千元，而育有三名未成年子女的租屋家庭，加碼最高補助14400元，這一波有超過31萬戶受惠，記得手刀刷存摺，並留意「行政院發」字樣。

行政院核定300億元中央擴大租金補貼專案，依申請人身分與租屋縣市別，提供每戶每月2000元至8000元不等的租金補貼，單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等4類人再享最高1.8倍加碼，相當最高領14400元。

例如，23歲在台北單獨租屋，原本可以領3000元補貼金額，再加上1.2倍的加碼，可以領到3600元；而育有3名未成年子女家庭，在台北租屋原本可以領8000元補貼，加上1.8倍加碼，就能領到14400元。

另外，結婚2年內新婚家庭，補貼金額為1.3倍，例如，在台北市租屋的新婚夫妻，原本可以領到5000元補助，加碼1.3倍後可以領到6500元補貼；低收或中低收的經濟弱勢家庭，補貼金額為1.4倍。

內政部資料顯示，截至去（112）年11月底，已核定逾31萬戶，2023 年底，申請家戶也已超過56萬戶，預計可順利達成補助50萬租屋家戶的目標。

還沒申請的民眾也別擔心，租金補助受理申請期間至今（2024）年12月31日下午5時止，此次2.0版本，補貼對象擴大到18歲以上的租屋族群，不需房東同意，也不用提供房東資料，只要審核通過，補助款就會陸續入帳。

近日有網友在Dcard發文表示，自己去年12／26已通過租屋補助申請，卻遲遲沒有拿到錢，因此「想請問有人收到補助的款項了嗎？我目前期待還是一場空」。

該貼文引來不少人留言，其中有網友打給相關單位確認，補助最快今（19）日就會入帳，最慢22日也會拿到，承辦人員說剛好卡在星期五，所以有些人可能會1/22才發。

租金補貼額度 一表看領多少