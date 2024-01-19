美國第三大城芝加哥最近出現一個新景點，那就是人行道上一個「老鼠形狀坑洞」，被稱為鼠洞（rat hole），吸引許多民眾前往拍照打卡，甚至獻上錢幣、鮮花和食物等祭品。由於鼠洞實在太夯，當地商會甚至決定舉辦命名大賽，而這個洞的由來也成為遊客和網友熱議的焦點。

綜合外媒報導，這個坑洞位於芝加哥西羅斯科街（West Roscoe Street），早已存在多年，但直到最近被當地藝術家杜曼（Winslow Dumaine）拍下、上傳到社群媒體後，就此一夕爆紅，不到2周已吸引5百多萬次觀看、逾13萬人按讚，還有許多民眾親自前去朝聖參觀。

Had to make a pilgrimage to the Chicago Rat Hole pic.twitter.com/g4P44nvJ1f — Gatorade Should Be Thicker. (@WinslowDumaine) January 6, 2024

Update: the Rat Hole shrine now includes a card, a piece of cheese, a lighter, and a framed memorial among other things.



Two people came by and sprinkled some American spirit and a little bit of weed in the hole too.



🐀🕳️❤️ pic.twitter.com/GSG55lGhY9 — Gatorade Should Be Thicker. (@WinslowDumaine) January 17, 2024

杜曼沒料到「鼠洞」會帶來熱潮，認為這一切的原因在於：「它和動物有關，每個人都能參與其中，而且它不帶髒字，也無涉政治。」就連伊利諾州眾議員威廉斯（Ann Williams），也在自己的社群頻道分享這個新興景點：「我們有很多很棒的酒吧和餐廳，漂亮的社區，代表性的瑞格利球場，當然還有鼠洞。」

Come visit the jewel of the 11th district - the Chicago Rat Hole. #twill pic.twitter.com/Ni9me7RN9i — Rep. Ann Williams (@RepAnnWilliams) January 10, 2024

當地商會也決定為這個洞舉行命名比賽：「從料理鼠王到米奇，老鼠在流行文化中始終占有特殊地位。羅斯科村的『鼠洞』必須擁有自己的名字、流傳後世！」

不過，在當地住了快30年的民眾尼爾森（Cindy Nelson）表示，鼠洞的由來應該和老鼠無關，「以前這裡有一棵巨大、美麗的橡樹，」判斷很可能是一隻不幸的松鼠掉進了地上未乾的水泥。

事實上，許多芝加哥居民必須在生活中面對真正的「鼠洞」，為此感到相當頭疼。根據滅鼠公司Orkin統計，芝加哥連續9年被列為全美「鼠患最嚴重」城市，洛杉磯位居第2，第3名則是紐約。