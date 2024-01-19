一份針對過去42個小型研究進一步分析的美加研究發現，過量飲用100％無加糖純果汁可能和兒童及成人的體重增加有關。根據「美國人飲食指南」建議，青少年及成人每日不應攝取超過8盎司（約226克）100％純果汁，相當於1杯果汁。

美加最新研究發現，過量飲用100％純果汁可能和兒童及成人的體重增加有關。

綜合哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）及加拿大學者針對過去42項小型研究進行統合分析，發現每天一杯以上100％純果汁可能和兒童及成人體重上升有關，這份研究已於16日發表於《美國醫學會小兒科學期刊》（JAMA Pediatrics）。

研究人員發現，兒童每天多喝一杯8盎司的100％純果汁，和身體質量指數（BMI）上升0.03有關，BMI值上升的幅度尤其和年齡相關，研究指出，和大齡兒童相比，11歲以下的孩童若每天額外多喝一杯8盎司的100％純果汁，BMI值上升的幅度更大。

儘管這份研究只是觀察性研究，未證實果汁與肥胖之間的因果關係，不過研究成果與其他公共衛生指南的建議一致，支持「限制」攝取100％純果汁的量，以避免過重及肥胖。

針對許多民眾困惑為何水果是健康飲食、飲用果汁卻會變胖？這份研究指出，「液態卡路里」（liquid calories）是可能因素，因為和固態熱量相比，液態熱量會導致體重增加更多，當中的主要機制在於，和整顆水果相比，果汁的纖維含量較少，民眾飲用後的飽足感較低。

參與這份研究的陳曾熙公衛學院流行病學和營養學教授沃爾特威利特（Walter Willett）說明，果汁的其中一項根本問題是量，民眾容易喝過量，例如一杯純柳橙汁可能包含3顆柳橙，喝完後甚至可能還想續杯，進一步造成熱量及血糖上升，但一般人平常不太可能一次吃掉3顆柳橙。

那麼每天最多可以飲用多少果汁？美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）的建議是，6歲以下幼童每天的攝取量應少於1杯，1杯果汁約為8盎司。

若進一步細分年齡，美國小兒科學會建議，1至3歲幼童的每日攝取量應低於4盎司（約113克），4至6歲應低於6盎司（約170克），7至18歲應低於8盎司。「美國人飲食指南」（Dietary Guidelines for Americans）也建議，青少年及成人每日不應攝取超過8盎司純果汁。