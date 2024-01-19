58歲香港天王郭富城，是演藝圈著名凍齡男神，出道多年仍維持帥氣外貌和健美身材，近日他出席活動的生圖曝光，在路人原相機的鏡頭下，他的真實狀態也現形了。
郭富城近日忙著替電影《臨時劫案》宣傳，當天穿著卡其色大衣搭牛仔褲的他，在會場外和等候的粉絲打招呼，並親切和粉絲拍手，親和力十足，完全沒有明星架子，讓網友都大讚他超級隨和友善。
還有當天在場內的網友曬出短影片，寫下：「問郭富城伸手要『錢』是什麼體驗？郭天王打工也餓了系列，一路狂吃」，只見郭富城親自發送元寶金幣的巧克力給在場粉絲，他也邊發邊吃，但不知道是咀嚼力度比較大，讓他頸部青筋和骨頭相當明顯，變成「樹根頸」，網友直呼「脖子深深出賣年齡」、「怎這麼瘦，你看那胸口，都是骨頭啊」、「身體明顯沒有臉保養的精緻」。
不過大批網友仍力挺他這樣已保養很好了，「這麼精緻看不出年紀的臉，評論區也太吹毛求疵了」、「快60了還這麼帥，還有胸肌主要氣質」、「同齡中絕對比別人年輕20歲，再看看自己，資格酸嗎？」
文章來源：郭富城出席活動生圖
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