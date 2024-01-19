台南1名男子阿忠（化名）與小紅（化名）是男女朋友，交往期間阿忠曾2度酒後向小紅提出性行為邀約，遭小紅拒絕後，仍強行與她發生性行為，後來2人分手，阿忠竟傳小紅上身裸照要脅，遭小紅提告，法院審理後依乘機性交罪，處有期徒刑4年；強制性交罪，處有期徒刑4年6月。應執行有期徒刑6年。可上訴。

判決書指出，阿忠（化名）與小紅（化名）是男女朋友，2022年6月阿忠酒後向小紅提出性行為邀約，遭小紅拒絕後，他竟拿出情趣用品對小紅使用，並以舌頭舔舐小紅下體，遭小紅喝斥：「不要給我舔（台語）」，但仍持續對小紅使用情趣用品，阿忠見小紅沒有反應，以為她吃安眠藥而意識不清，趁機與她性交。迨性交行為結束後，小紅起身質問阿忠為何未經同意逕自對其為性交行為，才知曉紅並未因服用藥物而熟睡。

2022年9月13日22時許，阿忠再次酒後對小紅提出性行為之要求，小紅氣憤拒絕，並持剪刀威嚇、制止。阿忠為安撫假意放棄，並先行就寢，待小紅躺下後，翻身而起，欲對小紅為性交行為，遭多次拒絕，仍悍然不顧，基於強制性交之犯意，對小紅為強制性交行為一次。

後來2人分手，阿忠於2022年11月5日對小紅發送未攝得私密部分之裸露上半身畫面，小紅認為遭阿忠偷拍並以此要脅（此部分妨害秘密、恐嚇危害安全犯嫌業經檢察官為不起訴處分），乃前往警局提告，因而查獲。

審理時，被告對甲女指控情節乃至當時情緒反應並無一語辯駁，僅以「我以為你想要」、「我真的以為你想要」、「我看你沒拒絕我」、「還是你吃藥沒力氣了」等自身認知內容意圖卸責。辯護人則以，甲女係因與前男友藕斷絲連，交往其間與前男友出遊遭被告發覺，甲女才錄影，刻意製造被告違反其意願為性交行為之影片，且甲女取得錄影檔案後，未於第一時間報警，反而繼續與被告出遊，直至與被告分手後三個月才報警，動機可疑云云。

法官審酌，被告與甲女原為男女朋友，被告為逞一己私慾，竟對甲女為乘機性交、強制性交行為，致甲女身心受創；犯後矢口否認犯行，稱其二次性交均經甲女同意，繼之於審理中陳稱全案係因甲女「未明確拒絕」所致，甚至指涉甲女拍攝影片設局陷害，並多次強調自身對甲女之金援及其致贈禮物之價值，對自身犯行毫無悔意，且未賠償甲女分文，犯後態度不佳；依乘機性交罪，處有期徒刑4年；強制性交罪，處有期徒刑4年6月。應執行有期徒刑6年。可上訴。

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