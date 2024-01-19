高雄1名未成年少女小花（化名），因為母親遭遣返印尼， 2019年父親去世後，姑姑將失去依靠的她接來同住，沒想到她住不到3個月，就被姑丈載到汽車旅館性侵2次，小花不堪受辱，轉告同學與老師後報警，法院審理後依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，共2罪，各處有期徒刑1年8月。應執行有期徒刑2年10月。可上訴。

判決指出，小花之母遭遣返回印尼，其父於2019年11月6日去世，因無人照顧，小花的姑姑乃將她接回同住，小花遂自2019年11月6日起至2020年3月19日止，與姑丈與姑姑同住。

於2020年2月16日19時14分許，姑丈騎乘機車，搭載小花前往汽車旅館，在支付400元後入內休息，進房間之後，姑丈就要小花脫去衣服到浴室等他，他去打開電視轉到A片的頻道，然後脫光了衣服到浴室，拿刮鬍刀剃小花的陰毛，然後幫她洗好澡，在一起看A片，他就開始摸我的胸部及下體，接著帶我到床的邊緣要我幫他口交，並對小花為性交行為。5天後再度前往汽車旅館，對小花為性交行為。嗣小花因不堪受辱，事發後告知同學及學校輔導老師，由學校通報，經警循線始獲悉上情。

審理時姑丈辯稱，是小花主動約他去汽車旅館，她先摸我胸部，抓我的手去抓她自己的胸部和下體，且沒有對小花為性交行為；辯護人則辯稱：告訴人前後說詞不一，且被告長期服用藥物有陽痿不舉之現象，無法對告訴人為性交性為、在汽車旅館發生的過程，事實上小花不是全然被動的狀況，小花在警詢、偵查、審理中歷次陳述不實，是小花當時並不排斥這個行為，且第二次去汽車旅館的錢也是小花付的等語。

法官認為，被告對B女為權勢性交犯行之過程中，另對B女為撫摸胸部及下體等權勢猥褻行為，係其權勢性交之階段行為，應為權勢性交罪所吸收，不另論罪。

審酌被告身為姑丈，在告訴人B女父親離世、母親遭遣返出境而將B女接回同住後，本應善盡家長對於家屬保護教養、照顧之義務，在告訴人B女適逢雙親不在身邊而孤立無援之狀態下，仍為滿足一己私慾，竟不顧未成年子女人格發展之健全及內心感受，利用權勢對B女為上開共2次之性交行為，罔顧人倫，不僅破壞B女之性自主決定權且戕害未成年人之身心健全成長，違反社會善良風俗，應嚴加譴責；犯後最初矢口否認，依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，共2罪，各處有期徒刑1年8月。應執行有期徒刑2年10月。可上訴。

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