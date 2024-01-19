一名快30歲的人妻，因為與老公性生活不美滿，加上老公時間快，她忍不住上網抱怨+求救，希望網友可以幫忙，沒想到網友慘忍留言：「守活寡？」。

這名人妻上網在《Dcard》發文表示，她與老公都是彼此的第一任，交往2年，結婚4年了，當初兩人交往1年才發生關係，但是過多久發現他好像速度快了點，但是因為兩人相愛，最後還是走入婚姻禮堂。

直到生了小孩後，次數不是很多，大約2個月1次，但是常常近來不到5秒就結束了，自己已經快30歲，開始覺得有吃不飽的感覺，他是一名好老公，也是一名好爸爸，曾經溝通希望他可以先自己來，然後再來做，但是溝通不良。

人妻表示希望可以好好跟老公一起面對問題，發文向網友求助，希望可以有網友幫助她，讓她可以獲得開心的結果。

網友看到這篇求助文，紛紛留言表示：「去看醫生啦！」、「守活寡？」、「自己來比較快」、「試過補充含鋅的保健品嗎」、「戴保險套試試啊」、「先帶老公去運動，慢跑之類的，看一段時間有無改善」、「體力不好容易提不起性趣」、「還是請專業醫生看看吧」。