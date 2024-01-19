好不容易租到便宜套房，卻隔壁套房一直「啪啪啪」這名女網友，再度發文表示，自從上次發文，看到了很多網友的支援，沒想到他們又在「啪啪啪」了，一樣是熟悉的嬌喘，男子的吼叫，這次她終於忍不住了，決定聽從網友的建議，是放大絕招「大悲咒」。

女網友在《Zuvio》PO文表示，上次因為忍受不了隔壁套房長期「啪啪啪」的困擾而發文求助，沒想到隔壁又開始了，一開始還想說是鄰居，不要太狠，畢竟出門有時候還是會遇到，先善良的提醒，用手敲牆壁警示一下，突然聲音就不見了，原本想可能他們會節制一點，但是我錯了！

隔壁在中斷了10秒後，突然有悄悄話的聲音，然後又開始熟悉的旋律，女方的嬌喘+呻吟，男方的吼叫，女網友終於忍不住，對敵人仁慈就是對自己殘忍，立即釋放大絕招，播放「大悲咒」，然後放的超大聲，整個空間突然充滿聖潔的氣息，隔壁突然就停止了動作，安靜了下來，想到隔壁聽到大悲咒軟掉，女網友大喊：「太爽了」。

網友看到續集的PO文後，再度引起熱議紛紛開始留言：「勇敢的女生，妳做的非常好。、「似乎是有達到些效果，但能不能一直維持就不知了」、「做的超級好哈哈哈哈」、「好好笑！之前我親戚也是帶不同女生回家打炮，我親戚的妹妹受不了他們很吵，我也是一律推她放大悲咒」、「辛苦妳了」，至於這個絕招可以用多久，就等看有沒有第三集出現了。