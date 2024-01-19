美國在台協會（AIT）主席羅森伯格解讀聯合國大會2578號決議稱並不決定台灣地位；前立委郭正亮表示，美國人講句話、修個國內法，綠營就爽一片，但這百分之一萬惹惱中國大陸，隔天可能既存友邦瓜地馬拉、海地又掉了」；他認為美國常常這樣「射後不理」，但若賴清德也這樣認知國際政治，「我們準備苦四年」。

郭正亮18日在《亮點交鋒》節目強調，「這是聯合國決議耶，你以為美國通過一個法就能推翻它啊？美國如果想推翻它，就去聯合國提案啊：聯合國你要修《2758號決議》啊？3分之2！因為中國大陸一定會把它搞成重大條文、重大決議，3分之2表決，你美國怎麼可能拿得到3分之2？這個是美國的國內法耶！結果我們台灣好高興？」

郭正亮指出，「現在AIT的理事主席羅森伯格竟然用嘴巴講出來了，國內法嘛，我美國准用！你美國准用沒有用啊！你美國又不跟台灣建交？你如果認為《2758號決議》跟台灣無關，那你美國來跟台灣建交嘛！為什麼你不敢呢？那接下來諾魯、瓜地馬拉、海地，如果跑去跟中國建交，用的又是《2758號決議》，說中國才是代表中國代表權，而且包括台灣在內，你美國能阻止嗎？重點在這裡！」

郭正亮直言，「我就是在這裡要跟台灣的同胞們講清楚，你不要美國講個話、修個法，你就爽上天吶！我跟你講，美國就是常常這樣，射後不理啊！射了讓你爽一天，隔天又發生新的悲劇，他裝作沒看到！比方說羅森伯格講這個話，百分之一萬惹惱中國大陸！」美國不來跟台灣建交，也不來幫助台灣，然後隔天中國大陸就去跟瓜地馬拉搞建交、跟海地搞建交，你美國能阻止嗎？」

郭正亮質疑，綠媒還大喇喇登出「美國不認為《2758號決議》包括台灣」，你綠媒、民進黨、賴清德有辦法要求美國落實嗎？「請美國去修聯合國決議啊！用《2758號決議》當理由啊？你做得到嗎？沒有一個做得到的啦！美國就是射後不理，讓你爽一天啦，就是這樣！」

「這種外交自己在爽？」郭正亮表示，「如果賴清德對國際政治的認知是這樣，那我跟你講，我們準備苦四年！」