民眾黨前立委蔡壁如在台中第一選區小輸民進黨蔡其昌。媒體人吳子嘉認為，民眾黨主席柯文哲罩不住民眾黨這8位不分區立委，所以蔡壁如這次回來是幫柯文哲牽制這8位立委，柯文哲有可能會給蔡壁如一個職務，然後兼立法院黨團的一個主管。
吳子嘉18日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡壁如跟柯文哲有30多年的關係，當時柯文哲醫學教授跟蔡壁如護理長，基本上是屬於一種主僕關係，這種關係從古到今，不太容易拆散。
吳子嘉認為，柯文哲罩不住民眾黨這8位立委，柯文哲不懂立院黨團運作，所以蔡壁如這次回來的工作，就是幫柯文哲牽制這8位立委。柯文哲有可能給蔡壁如一個職務，然後兼立法院黨團的一個主管，這才是她真正的功能。
吳子嘉認為，柯文哲對立法院的一些運作不懂，所以他需要蔡壁如，而蔡壁如現在回來的目的，就是牽制、管理這8位立委，因為這是蔡壁如的專長，蔡壁如何樂而不為。
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