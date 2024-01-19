樂團「夕陽武士」由主唱阿峰、吉他手王立、貝斯手Jason跟鼓手兔寶組成，曾入圍「第6屆金音創作獎」的最佳新人獎，2023年底推出全新單曲《屈勢》，更特別邀來血肉果汁機吉他手阿霖擔任單曲製作人，血肉的另一吉他手成員Matt操刀錄音混音，合作過程順暢愉快，最終成品也讓團員們都愛不釋手，甚至直呼「這真是爽歪」的成團10周年單曲。

歌曲〈屈勢〉是台語音譯 khut-sè，代表著「架勢」的意思，夕陽武士回顧成團這10年也許沒有豐功偉業，但團員真的就如同家人一樣一起走過彼此的風風雨雨。吉他手王立透露，這首歌當初是為報名台灣原創音樂大獎而寫，雖然入圍失利，但阿峰聽到旋律就覺得副歌很洗腦，因此自薦擔任作詞。

阿峰說：「這首歌的律動大部分是disco節奏的，也是我很喜歡的節奏，一開始也想寫一些展出我的舞步，但後來覺得舞步的台語唸法好像不夠有架勢，想到架勢的台語，就想到『屈勢』，後來就自己決定要以『展出我的屈勢』，去下筆，寫著寫著就越來越順了，夕陽武士也沒有寫過，要告訴大家『江湖在走，架勢要有』的歌。」

夕陽武士成軍10周年新單曲〈屈勢〉MV跟歌曲都已經上架，並宣布「屈勢」專場演唱會將在2024年2月3日於高雄LiveWareHouse登場，購票請洽INDIVOX售票系統。