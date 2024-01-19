女生的第六感真的不能小覷！日本一名男性，失戀後旋即與女同事「閃婚」，但當媽媽看見女方時，脫口一句「跟我有同樣的味道」，過了數十年後他終於懂了話中含意。

根據日媒「ディリー新潮」報導，一名如今已50多歲的男子和喜(假名)自小被母親獨力扶養成人，完全沒有父親的印象，但自己也從未過問，和喜笑說母親是個女強人，感覺問了會被打，加上兩人都有獨自的工作，沒有經濟壓力的母子，就這樣樸實生活到自己成年。

和喜曾有過一次愛情，但很快就被對方甩掉，原抱持著「沒女友也沒差」心情的他，意外得知暗戀已久的女同事麻美子跟上司搞外遇，但被對方打發掉。兩人喝酒時，和喜趁著酒意跟麻美子告白，對方遲疑了一下點頭了，就這樣兩人跳過交往階段，在一個月後結婚，那年和喜34歲。但母親看見麻美子，冷冷說了一句「她跟我都有相同的味道」，讓和喜嚇一跳，因為母親在感情方面非常靈敏。

和喜發現，麻美子與母親雖然不會吵架，但關係明顯不太好，麻美子還會抱怨母親顧小孩方法有問題，但和喜觀察，自己外出工作時，無論是家事或是顧小孩，幾乎都是母親扛起，妻子根本什麼也沒做。

多年後，母親因癌症入院，手術後一直臥病在床，麻美子卻從未探望，看到婆婆出院，妻子臉色卻相當難看。多年後母親過世，一名陌生大叔上前向他打招呼，男子才知對方竟是自己生父，當年兩人婚姻會決裂，就是因為母親有外遇。

果不其然，母親過世後沒多久，男子就發現妻子出軌，在最愛的親人與妻子離開自己身邊的打擊下，和喜也自暴自棄到外面找女人劈腿，最終和喜搬離了老家，仍過著獨居、沒有任何愛情的生活，他才想起母親當年那句「她跟我都有相同的味道」指的是什麼。