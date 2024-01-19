黃姓網紅炒熱素食餐風波後，揚言要寄客訴信給華航。（圖／取自IG）

一名黃姓網紅指控華航空服員對外籍和陸籍乘客有差別待遇，引起「素食餐風暴」，事後卻是烏龍爆料；該網紅前晚還放話寫客訴信，隔天發現風向逆轉，急刪文同時關閉臉書、IG，網友痛罵他毫無擔當。

該網紅先在社群平台及自己的臉書、IG發文，指控華航空服員對待乘客大小眼，同樣都沒素食餐，外籍乘客卻拿到完整的商務艙套餐，陸籍婦人只有兩小菜和一個麵包，他看不過去，跑去找空服員、座艙長理論，揚言不再搭華航。

黃姓網發現謊言被戳破，把文章刪除後關閉臉書、IG。（圖／取自臉書）

結果當天值勤的空服員出面還原經過，因外籍乘客先發問，才會把機組員的素食餐讓給對方，當陸籍婦人詢問時，已沒有多餘套餐，但組員仍盡力協調，送上水果、沙拉、麵包等，婦人不斷道謝。空服員強調，全程跟黃男沒有任何交集，卻被斷章取義編故事，讓人心寒。

原本意氣風發的黃姓網紅，先PO限動揚言客訴，還得意地說「他們就是倒楣遇到多事的ME」，不料風向大逆轉，他先鎖留言權限，後來疑似因越鬧越大，再把發表在Dcard的文章刪除，也關閉臉書、IG，被網友痛罵毫無擔當。