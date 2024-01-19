片山凉太擔任《富都青年》音樂總監並創作主題曲〈一路以來〉。（甲上娛樂提供）

吳慷仁首度在金馬封帝之作《富都青年》台灣上映第50天票房已突破9700萬，破億倒數，這也是馬來西亞電影票房的新里程碑。而電影不只好看也好聽，音樂總監RYOTA片山凉太一手完成全片配樂，傾力打造的電影主題曲〈一路以來〉入圍本屆金馬獎最佳原創歌曲，輕柔動人的旋律加上貼近劇情的歌詞，吸大批觀眾留言狂讚。為回饋《富都青年》廣大影迷支持，片商將在下周二舉辦「億路以來，感謝有你」《富都青年》演唱特別場，讓粉絲近距離欣賞片山凉太的精彩演出，男主角吳慷仁、出品人光良也將一同現身與影迷互動。

過去曾深耕音樂圈的導演王禮霖慧眼獨具，讓片山凉太首次擔任電影音樂總監就一舉入圍去年金馬獎最佳原創歌曲，為讓電影配樂更貼近劇情，片山凉太不怕吃苦，自願參加導演組擔任第三副導，最終創作出〈一路以來〉，歌詞融合這3年來的思考和堅持，期待大家聆聽時，能找到自己的出口，找到繼續前進的勇氣。繼金馬獎舞台展現驚人唱功後，片山凉太將獻出影廳演出處女秀，挑戰不插電吉他自彈自唱，延續觀眾剛看完電影的感動，他表示：「從開始為《富都青年》電影配樂和電影主題曲創作的那天起，我從未想過會有這樣的時刻，甚至會在台北電影院進行一場不插電表演。 對我來說，這是一次全新的體驗，也是我本身非常期待與觀眾一同留下的美好回憶。」

「億路以來，感謝有你」《富都青年》演唱特別場將於1月23日晚間7點在台北松仁威秀MUVIE CINEMAS TITAN巨幕廳登場，前2小時為電影放映，後面40分鐘將舉辦影人見面會，預售票即日起於博客來開賣，限量影迷珍藏套票組每套800元，內含1張電影票、隨票附贈特典海報1張，供影迷珍藏，數量有限、售完為止。