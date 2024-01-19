黃百鳴（左起）與張國榮曾找周星馳討論早餐戲是否要加戲。（采昌提供）

張曼玉（左）與李麗珍（中）的元配遇小三戲碼，周星馳建議增加一掌打飛李麗珍的橋段。（采昌提供）

「喜劇之王」周星馳已經鮮少在台灣戲院大銀幕現身，觀眾只能透過電影台小螢幕跟星爺見面。如今台灣片商安排賀歲第一檔上映由他主演的經典片《家有囍事4K數位修復加長版》，據悉，該片當時僅2000萬製作成本（約7833萬台幣），且當年星爺片酬約200萬港幣（約783萬台幣），怎料他竟開出4倍的800萬港幣（約3132萬台幣）天價才願接演，片酬甚至比張國榮的300萬（約新台幣1174萬元）還要高出近3倍，但電影即將開拍，出品人暨主演之一的黃百鳴只好答應。

不過星爺喜劇才華洋溢，對表演要求極高，甚至連加不加戲都有自己獨到的見解，多虧他的喜感演技助攻，讓該片上映後引爆轟動，更創造4899萬港幣（約1.91億台幣）的票房佳績。一幕常家三兄弟吃早餐的橋段當中，張國榮曾和黃百鳴商量是否要加戲或加台詞，讓場面更加精采。於是2人找星爺商量，沒想到星爺一看劇本，便直言這段已經非常好，根本不用加戲。於是這場早餐戲在3人你來我往的演繹當中，星爺透過他精彩的表情與動作，完成跟黃百鳴與張國榮的互動。

另一方面，星爺也會適時加戲，讓場面更加精采，一場他跟李麗珍偷情，差點被女友張曼玉抓包的橋段當中，原是星爺與李麗珍從房間窗戶墜落地面，星爺在2人下墜的過程中，赫然發現張曼玉就在下方，便在落地前一掌把李麗珍打回屋內，這「一掌」就是星爺主動加戲。黃百鳴透露星爺找他說要這樣演，起初覺得這太無厘頭了，別人來演肯定不行，但星爺詮釋就很合理，更透露：「『無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症』是他的個人表演，又或是用雙腳跟自己猜拳『誰淫蕩啊？你淫蕩！誰淫蕩啊？我淫蕩！』也都是他自行發揮！」

《家有囍事4K數位修復加長版》將於下周五（26日）以中、粵語雙版本在台上映，片商為了慶祝該片首度以「4K數位修復加長版」在台上映，昨也公佈「首週入場特典」，只要購買該片第1週（1月26日至2月1日）電影票乙張，即可獲贈「限量龍年行大運電影方形春聯」乙份，共有4款隨機贈送，恕無法挑款及跨週兌換，數量有限，送完為止，