片中大妹妍恩莫名慘遭鄰居翠婆徒手拔牙，翠婆更驚悚地將牙齒吞肚。（威視提供）

演員群開心錄製影片問候台灣影迷。（威視提供）

泰國影史最賣座鬼片《鬼聲泣》由男神納得克庫吉米亞（Nadech）主演，集結「高顏質鬼家人」陣容，重現泰國論壇千萬人瘋傳的真實家族靈異故事，故事發生在1972年泰國偏遠村莊，從小體虛的妹妹妍恩意外卡到陰，一家人陷入撞邪不斷的「陰聲」夢魘！妹妹不僅開始夜裡發出毛骨悚然的怪聲，村裡有在養小鬼的怪婆婆老翠更莫名纏上妹妹，強行闖入家中徒手拔掉妍恩一顆牙，隨後瘋狂邪笑地將牙齒硬生生吞肚，現場血流如注、鮮血狂噴，嚇壞目睹慘況的家人。

電影預告也因為畫面過於駭人，慘遭YouTube拒登超過10次，片商重複10多次的重新申訴送審才順利通過，平台拒登理由為「宣傳內容包含暴力言語、恐怖描述或宣傳內容令人驚駭或恐懼。」可見電影正片更是驚嚇值破表。導演塔偉華温泰暌違10年再度獻上全新懼作，也親自解謎其實是用倒拍方法實現驚悚拔牙橋段，十分考驗飾演鬼妹妹的拉塔娃蒂婉通（Mim）演技：「我們做了假手，先把手放進嘴裡，然後把手收回來，演員也必須跟著反著演，謝謝Mim如此驚人演出。」

《鬼聲泣》以泰國第一部IMAX電影之姿，挑戰泰式恐懼新巔峰，除了全泰熱賣，創下疫情後最高開票紀錄，接下來預計全球20多國輪番獻映，目前已嚇進各國票房冠軍榜單，榮登柬埔寨、緬甸泰國電影年度票房冠軍，更拿下新加坡首週末票房最高紀錄。為慶祝台灣將於今（19日）上映，片商釋出電影兄妹演員群—大哥Nadech、二哥Junior、小弟Friend、大姐Denise、二妹Mim、小妹Nina與問候台灣影迷的小短片，呼籲台灣的朋友一定要進戲院觀賞。