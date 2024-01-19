中國引以為傲的055艦首批8艘服役後，最近又有一艘第2批次055艦下水，令外界感到遺憾的是，包括電磁砲與巡洋艦噸位等多項曾被熱烈議論的新武器與升級皆未實現。不過軍事分析人士認為，首批8艘055艦分別部署於北部戰區與南部戰區，新一批次的055艦可望有4艘部署於面向台海的東部戰區，對台海軍事情勢將造成相當大的影響。

首批055艦共建造8艘，近日在上海長興島江南造船廠下水的為9號艦，網路上傳出的外國衛星照片顯示，正準備進行艤裝的艦體大致輪廓已相當明確，雖然有許多細節還不清楚，但艦艏已安裝的艦炮仍與首批055驅逐艦上的H/PJ-45A型130mm單管自動艦炮相同，並非外界熱烈討論的電磁軌道砲。這意味著中外網路傳言第2批次055艦將列裝155mm或者203mm電磁軌道砲，或是裝備電磁線圈炮，都還只是傳言階段，與實現仍然有不小的距離。電磁砲之所以遲遲未能裝備，主要還是相關技術仍未能突破，除了電磁砲本身，還有艦艇電力供給問題，因此短期內還看不到取代傳統艦砲的可能性。

許多媒體的軍事報導對第2批次055的新裝備有各種想像，包括電磁砲、雷射砲、128垂發、全電推進與更大的噸位。圖為軍事博主製作的第2批次055艦想像圖。（圖／騰訊網）

另一種傳言是第2批次055艦的滿載排水量將增至1.5萬噸，如此其850mm導彈垂直發射系統可由首批次055艦的112單元提高到128單元，進而增加各類導彈的攜帶數量，例如能攔截洲際彈道導彈的紅旗-26、紅旗-29，以及海紅旗-9B長程防空導彈、鷹擊-21高超音速反艦彈道導彈、長劍-10巡航導彈等，在反艦、防空、反潛、對陸地打擊能力都可以大幅提升。如此垂直發射單元數量將追平美軍提康德羅加級巡洋艦，噸位則更勝一籌。遺憾的是，055的9號艦規格仍與第一批次相同，即112單元垂直發射系統與1.25萬噸排水量，升級版的128單元垂發系統與1.5萬噸巡洋艦仍未能在9號艦上實現。

🇨🇳PLAN Type 055 Destroyer high-resolution shot

(via wb/湘西吉首满哥爱军事2023) pic.twitter.com/CuZOzAaTdC — Jesus Roman (@jesusfroman) January 17, 2024

另外傳出可能在第2批次055艦上實現的新裝備還包針對無人機的雷射武器系統，但是雷射系統與電磁砲一樣都是高耗能裝備，需要大幅提升艦艇的發電能力，盛傳新的 055艦將採用中壓直流綜合電力系統，目前還看不出055的9號與10號艦驅逐艦有改用全電推動的跡象。另一項傳言將裝備於9號艦武器是與福建艦相同的新版1130型近防炮系統，該款近防砲有一面主動式相控陣雷達，能偵測超音速或具有隱身能力的反艦導彈，但是否有這項裝備升級，可能要到艤裝中後期才能看出跡象。

外傳第2批次055艦的滿載排水量將增至1.5萬噸，如此其850mm導彈垂直發射系統可由首批次055艦的112單元提高到128單元。圖為055無錫艦。（圖／中國軍網）

按過去055艦在江南造船廠建造的經驗，大多是一塢2艦同時建造，除了9號艦，055艦的10號艦也正在江南造船廠進行，艦體亦大體完工，近期亦可能接著下水並開始艤裝。軍事分析人士指出，前幾艘055艦從下水到服役都花了不到2年時間，9號艦與10號艦大概率會在2025年底前服役。由於首批8艘 055艦分別配置於北部戰區與南部戰區的艦隊，第2批次055艦將裝備東部戰區，以滿足對台灣與日本軍事鬥爭的需求。其中第2批次未做裝備與規格大幅改動即加速建造，也能顯示對台對日軍事鬥爭在時間上的迫切性。

從正常情況推斷，東部戰區至少會與另2個戰區相同，各擁有4艘055萬噸驅逐艦。而做為對台、日、美軍事前沿的東部戰區近幾年一直被視為軍事上極具敏感性的區域，為何裝備055艦卻排在最後？其原因主要是過去台海一直被視為最可能爆發軍事衝突的區域，東海艦隊的裝備實力一度超越南海艦隊。尤其是1989年天安門事件後中國遭西方制裁，1995-~1996年發生台海導彈危機，原本來自西方的軍事合作項目全數凍結，於是中國在2000年左右向俄羅斯購入4艘8000噸的現代級導彈驅逐艦，並列裝於對台情勢緊急的東海艦隊，這4艘戰艦有強大的反艦火力和防空戰力，有媒體甚至稱其為海軍「四大金剛」。而由於東海艦隊當年搶得頭籌，擁有較其他2個艦隊較新式的戰艦，因此在後續接收新的自製戰艦排序上就較為落後。

中共已確定建造新一批的055導彈驅逐艦，外界猜測新一批055的排水量可能擴增到15000噸。圖為滬東造船廠在建的055艦9號艦。（圖／騰訊網）

這種現象正如中國現有的3艘航母配置的狀態，首艦遼寧艦裝備北海艦隊，2 號艦山東艦裝備南海艦隊，到了具備電磁彈射與直通甲板的3號艦福建艦預計會裝備東海艦隊，這3艘航母的配置與戰力等級也能看出相同的邏輯：東海艦隊過去擁有較好的裝備，因此新一輪更新裝備則相對較慢，但由於軍事情勢急迫性與重要性差異，最新式也是最戰力強的航母將在台海方向服役，以應對情勢最敏感的台海戰爭。很顯然地，與航母部署同樣的思路也能應用在055艦的配置上。