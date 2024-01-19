2024巴黎奧運參訪團於當地時間18日拜會中華民國駐法國代表處，駐法大使吳志中熱情歡迎，將盡力於奧運前及比賽期間盡力幫助中華代表隊順利完任務，可以全心朝站上頒獎台努力，也提醒選手因為屆時來訪巴黎的人會非常多，要多留心交通塞車、扒手等問題。

吳志中表示，台法關係良好，都知道台灣人，相信法國會給予很棒的接待，至於大家關心的安全問題，因為本屆奧運是巴黎相隔100年再度舉辦奧運，法國政府很重視，也會動員巴黎警方所有警力，甚至因為工作量大，18日這天法國警方還有小罷工，要求有更多支援，駐法代表處會協助做好溝通，希望讓選手安心參賽。

吳志中提到，巴黎奧運是中華民國駐法國代表處今年度最重要的任務，資源算豐富、人力也充足，若有遇到困難，一定會盡量想辦法協助，並說：「推薦選手們在空檔可以把握時間品嚐巴黎美食，而巴黎是浪漫、古老的城市，街道也小，屆時非常多 人來訪，交通上可能是個噩夢，駐法代表處會盡力和當地政府做溝通，協助讓中華代表團做最好的運作，發揮最棒的戰力，能在奧運舞台奪得獎牌，希望巴黎奧運成為歷屆參賽運的一個亮點。

這次參訪由體育署組成，帶著中華奧會、國家運動訓練中心及國家運科中心、教練來巴黎視察，體育署署長鄭世忠指出，巴黎奧運和過往奧運一樣，除了是全國人民關注賽事，總統府、行政院也會啟動跨部會協助，協助做好組團工作，這次拜訪也請駐法代表處提供屆時奧運包括交通運輸、中繼站、食物採購甚至駕駛人力、維安等協助，中華奧會會接續亥代表處做很好聯繫，務必完成組團工作來讓選手比賽過程無後顧之憂。

駐法大使吳志中（中）歡迎台灣巴黎奧運會賽前考察團。（體育署提供）