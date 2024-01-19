新科立委將於2月1日報到，並將選出立法院長、副院長。國民黨不分區立委當選人韓國瑜18日宣布與國民黨立委江啟臣搭檔，角逐立法院正副院長。根據港媒分析，韓國瑜此動作搶下三個先機：第一是勸退其他想搶立院龍頭寶座的其他藍委，二是避免被動等待民眾黨動向，三是確立韓國瑜的自主地位，而非等待國民黨中央發配副手人選。

根據香港媒體《中評社》分析指出，韓國瑜宣布與江啟臣搭檔參選立法院正副院長， 韓國瑜與江啟臣存在很強的互補性，在資歷方面，韓國瑜資深，江啟臣則是青壯派強棒，甚至還曾擔任過國民黨主席。而在地域性方面，韓國瑜主要政治勢力的根在雲林，崛起於高雄；江啟臣則連任四屆台中市立委，兩人有中部與南部的互補性。

《中評社》表示，韓國瑜主動出擊，提出江啟臣當副手，等於在三個層面搶下先機。第一個先機，就國民黨立委同僚來說，「韓江配」成軍後，等於率先定於一尊，等於其他有志立院龍頭的藍委們，都必須暫且鳴金收兵，否則難以強碰。

第二個先機，民眾黨雖是關鍵少數，但目前發布考題要藍綠各自提出立院改革主張，姿態相當高。韓國瑜打出江啟臣這張牌，率先確立院長、副院長人選，也等於是凸顯國民黨立法院最大黨的優勢地位，避免被動受制於民眾黨。

第三個先機，韓國瑜找江啟臣搭檔，這麼重大的人事安排，竟然不是透過國民黨中央系統發布，而是自行從臉書宣布。假設韓國瑜挑江啟臣當副手的決定，並未先與國民黨中央討論過，韓國瑜這個動作，等於是間接擺明他這個立法院長不會完全被動等待國民黨中央授意，屆時韓國瑜的話語權都會被放到最大，並且可以在立院立下自己的山頭。