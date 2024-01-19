華爾街股市主要指數18日收高，結束最近的連跌趨勢！以科技股為主的那斯達克指數上漲1.35%。標普500指數 上漲0.88%，道瓊收紅201點，終結連三黑。VanEck半導體 ETF漲幅超過3%，創下歷史新高。另台積電法說會看好，台積電ADR飆近10%。登上近2年來最高點。

道瓊工業指數上漲201.94點或0.54%，以37468.61點作收。

標準普爾500指數上揚41.73點或0.88%，收4780.94點。

科技股那斯達克指數勁揚200.03點或1.35%，收15055.65點。

費城半導體指數大漲136.57點或3.36%，收4206.52點。

晶圓代工龍頭台積電18日在法說會中表示，今年全球半導體產業有望成長10%以上，而台積電由於製程繼續領先，營收增幅更可望超越同業，估年增20%-25%之間。樂觀展望不但拉抬美國晶片股市，台積電ADR也上漲9.79%，輝達、超微等半導體大廠股價也創歷史新高。

另美國商銀將蘋果股票評級調升至「買入」，預計未來12個月漲幅將超過20%，18日美股開盤後，蘋果股價一路飆升，最終收盤上漲3.26%。