申敏兒在電影《鬼媽媽的假期》大展廚藝，做菜場面都由她親自演出，好手藝嚇到工作人員。片中申敏兒飾演「國民媽媽」金海淑的女兒，為人子女的她透露自己對媽媽很大方，只要母親大人開心什麼錢都願意花，而她在公益上也捐了不少錢，韓媒統計自2009年起一共捐款37億韓元（約9516萬台幣）。

《鬼媽媽的假期》故事敘述獲得3天假期的母親福子（金海淑飾），回到人間後發現原本在美國當教授的女兒真珠（申敏兒飾），竟回老家經營家常菜餐館的奇幻催淚故事。

片中在美國當教授的申敏兒，回到老家經營家常菜餐館。（圖／車庫提供）

片中出現切蘿蔔、包餃子、熬製濃湯麵等畫面，申敏兒為此大量練習刀工，「電影裡所有的食物都不是替身做的，而是我親手料理」，申敏兒說：「包括導演在內的工作人員看到我包的餃子，都嚇了一跳。」她還透露平常在家很常做紫菜包飯，「捲」功了得。

「國民媽媽」金海淑雖已68歲，但申敏兒覺得互動像是同齡演員一般，兩人個性也相近，因此合作愉快。至於申敏兒和親生母親的互動如何？申敏兒表示母女倆經常見面，相處如同朋友，「如果媽媽能幸福的話，不管價格如何，都可以買來送她」，申敏兒打趣道：「我也想有個像我這樣的女兒。」

拍攝現場申敏兒與金海淑的互動良好，像是同齡演員一般。（圖／車庫提供）

出道27年的申敏兒，長年熱心公益，去年韓國連日暴雨，她與男友金宇彬各自向「希望橋全國災害救助協會」捐出1億韓元（約257萬台幣），光是2023年申敏兒的捐贈就有3億元（約771萬台幣），自2009年起累積的善款更是高達37億韓元（約9516萬台幣）。

而金宇彬同樣樂善好施，曾分別向新冠救護活動以及森林火災災民捐贈1億韓元，今年元旦又向首爾峨山醫院捐贈1億韓元，將用於治療弱勢患者，上個月還送耶誕禮物至首爾峨山醫院小兒病房，帶給病童溫暖。

金宇彬同樣樂善好施，今年元旦向首爾峨山醫院捐贈1億韓元，用於治療弱勢患者。（圖／翻攝金宇彬IG）

申敏兒今年還有tvN《因為不想吃虧》以及Netflix《惡緣》兩部戲，比起觀看數字，將於龍年迎來40歲生日的她表示，隨着年齡的增長，出現了更重要的東西，那就是「是否滿意自己的演技」，「現在重要的是集中了多少精力去完成這件事，這樣才能演出更長的時間」。而她的個性也愈來愈開朗，「20多歲的時候很敏感，壓力也很大，現在的我比較喜歡說『這應該不是什麼大事』。」

更多 CTWANT 報導