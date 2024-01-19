歲末年終一場場的聚會、尾牙，讓許多人天天大啖美食，但滿足口腹之慾後，卻往往需要付出代價，痛風就是最常爆發的疾病之一，擁有百萬人追蹤的Youtuber阿滴，34歲的他去年就在尾牙過後爆發痛風。醫師表示，近年台灣男性痛風的罹患率暴增1倍，更比日本高出2~10倍，堪稱是最容易爆發的疾病之一。

痛風是一種極度疼痛的關節炎。因極度疼痛，急性發作，痛時來如風，因而得名。痛風是因為體內尿酸濃度過高，當尿酸結晶沈積在關節處，會導致關節腫脹發炎和變形，急性痛風經常在半夜突然發作，超過50%的病人首次發作的部位在腳大拇指第一關節處。

根據健保署統計，痛風患者連年增加，108年有95萬394人，109年為96萬2,643人，110年已上升到97萬9,803人，逼近百萬，其中高達75%為男性。土城醫院風濕過敏科蔡秉翰主任表示，男性的痛風發生率比女性高出6倍，而且患者人數增加速度也更快。

「根據台灣營養健康狀況變遷調查，1996年男性痛風盛行率為4.74%，但到了2008年竟飆升到8.21%，幾乎翻倍成長；相較之下，女性僅從2.19%微幅增加到2.33%。」蔡秉翰說，這可能與女性受到荷爾蒙保護有關，另外，遺傳與天生的體質也是極為關鍵的因素。

國衛院曾進行相關研究，結果發現台灣30歲以上男性的痛風盛行率高達3.3%，是歐美國家、日本的5至10倍，也是亞洲第一，甚至擁有「痛風島」之稱。「更糟糕的是，近年患者有越來越年輕的趨勢！」蔡秉翰說，過去痛風患者大約都在40歲左右，但最近發現許多20~30歲的患者，比之前多出3成，甚至有10多歲的小病人。

百萬YouTuber阿滴去年尾牙大啖美食後竟爆發痛風，手肘又腫又痛，後來服藥、調整飲食控制。（圖／翻攝自阿滴臉書）

「我認為最主要的是體質因素，我曾遇過一位16歲的高中生患者，他身形正常、並不肥胖，卻年紀輕輕就痛風發作。」蔡秉翰表示，人體代謝過程本來就會產生尿酸，而有些人天生就尿酸濃度較高，如果再多吃一些含有高普林的食物如海鮮、啤酒，很容易就導致尿酸超標引爆痛風。

34歲的Youtuber阿滴去年就爆發痛風，他本來要到新加坡與家人一起過農曆年，結果出發當天手肘竟腫起來，一開始以為可能是睡覺撞到不以為意，沒想到卻越腫越大，還又燙又痛，本來以為是蜂窩性組織炎，就醫後才知道竟是痛風。

阿滴透露，自己先前調整飲食習慣，因此少吃肉、改吃海鮮，再加上年前有太多場尾牙跟各種聚會，吃了太多高普林食物，所以才導致痛風發作。他也無奈表示，一直以來都以為「痛風餐」只是誇飾說法，沒想到竟是真的，如今透過服藥、調整飲食已經不再發作，恢復健康。

更多 CTWANT 報導