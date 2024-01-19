一位40歲男子罹患痛風卻始終不治療，全身關節處陸續長出痛風石，最後竟導致無法行走，只能領殘障手冊。醫師透露，若一年發作2次以上痛風，或已長出痛風石、或尿酸過高導致腎結石，就建議要穩定服用降尿酸藥物，否則不只關節變形，甚至會導致洗腎、心肌梗塞猝死。

「30歲左右我第一次痛風發作！」陳先生今年已經50多歲，這10多年來他從未找醫師好好治療痛風，只要一發作就吃止痛藥，之後再控制飲食，直到有一天發現左腳趾似乎有些變形，才趕緊就醫，結果發現關節中已經有結晶，再嚴重就會有痛風石了。

土城醫院風濕過敏科蔡秉翰主任表示，多數痛風患者都跟陳先生一樣自行吃止痛藥，或是痛風發作才來求診，大約僅有2~3成患者穩定服用降尿酸藥物治療。「因為很多人都是久久才發作一次痛風，如果要他們因此天天服藥，當然多數人都不願意！」

蔡秉翰建議，如果2年左右才發作過1次痛風，可先從調整飲食著手，但如果一年發作2次以上，或已有痛風石、或因尿酸過高導致腎結石，那就務必要服用降尿酸藥物。「痛風的元兇是高尿酸，當尿酸結晶沈積關節時會導致紅腫熱痛的發炎反應，更嚴重就會產生痛風石，甚至導致關節變形。」

蔡秉翰透露，曾有一位40多歲的男患者坐著輪椅就醫，原來他全身上下都長滿痛風石，因此導致他無法走路、也難以生活自理，甚至領了殘障手冊。「後來他服用降尿酸藥物之後，隨著尿酸濃度降低，全身的痛風石也逐漸縮小，雖然部分骨頭已壞死無法恢復，但最終他可以自己『走』出醫院了。」

另外，如果已經發生腎結石，不僅會阻塞尿路影響生活品質，而且也會損傷腎臟功能，所以建議要趕緊服藥控制。

過去認為長出痛風石才代表病況嚴重，但近年研究顯示，透過超音波檢查體內有結晶沉積時，尿酸就已經影響身體健康。（圖／報系資料照）

腎功能差會影響代謝，所以容易罹患痛風，而痛風不好好治療，也會讓腎功能變差，如此惡性循環之下，非常容易演變成洗腎的惡果。林口長庚實證醫學中心主任暨風濕過敏免疫科主治醫師余光輝表示，高尿酸通常會伴隨高血壓、高血糖、高血脂，合併稱為「四高」，除了會影響腎臟功能，也會增加心血管疾病風險。研究顯示，相較於一般人，痛風患者的洗腎、心肌梗塞風險增加1.5~3倍，這與發作頻率無關，而是一有痛風就有風險。

余光輝說，過去醫界認為出現結晶、痛風石才顯示病況嚴重，但近年來研究發現，當尿酸值偏高、尚未罹患痛風時，透過超音波就能檢查出體內已有結晶沉積，也就是高尿酸早已影響身體健康。

蔡秉翰建議痛風患者要定期就醫檢查，急性發作時服用止痛藥如秋水仙素、消炎止痛藥、類固醇等，也要多加注意，若劑量過大，腎功能不佳者、B肝患者都可能因此病況惡化，建議還是諮詢醫師意見較有保障。

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