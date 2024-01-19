國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨（18）日在臉書發文，要和同黨立委江啟臣組隊，一同衝擊第11屆立院正副院長寶座，但有媒體稱，假如韓沒有當上院長，就會請辭不分區立委。對此，韓辦在昨晚也給出最新回應。

韓國瑜昨日在臉書指出，感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔韓江配，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局！不過韓也提到，需要實現立法院的在野大團結，我們才更能實現對800多萬選民所作出的神聖承諾。

針對在野合作，韓國瑜強調，我們仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，才能讓民進黨感受到六成民意的憤怒。

不過據《三立新聞》報導，假使韓國瑜在立院龍頭爭奪戰中失利，有可能會辭掉不分區一職，並由國民黨不分區名單第14名醫師蔡明忠遞補上位。然而據《中天新聞網》昨晚間報導，國民黨一方不願進行評論；韓辦則表示，不會有特別回應。另國民黨立委李德維則強調，「不諱言到現在為止，恐怕在檯面上，依然是韓市長呼聲比較高」。