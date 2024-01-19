今白天各地晴到多雲，入夜後鋒面接近，北部降雨機率增加；明天（20日）中部以北及東半部有局部短暫雨。周日（21日）起寒流南下，氣溫逐日下降，下周二至周四（23至25日）部分平地探6度以下。氣象專家表示寒流正在路上，這波寒流影響時間長達6天，一天比一天冷，而且整天都冷「先濕再轉乾」，高山降雪機率高。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今各地晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼，東半部有局部短暫雨。各地氣溫：北部13至28度、中部16至29度、南部16至30度、東部12至29度。

明天鋒面影響、中部以北及東半部有局部短暫雨。周日起「緩進式寒潮」南下，氣溫逐日下降，下周二清晨觸及寒流定義，台北觀測站降到10度以下；下周二至周四清晨各地氣溫降至最低，部分平地探6度以下。吳德榮表示，這波寒流強度比2016年的「霸王級寒流」弱很多，但天氣極濕冷，應注意保暖。

氣象粉專「林老師氣象站」指出，寒流正在路上，這波寒流有5大特徵，包括寒冷持續影響時間久，周日起開始明顯降溫，一直冷到下周五（26日）清晨，共影響5、6天；漸進式降溫，最冷時間落在周二至周四。

再來苗栗以北及花蓮以北地區，整天都冷；中南部及台東白天氣溫小幅回升、早晚冷。

下周一、二華南雲雨區東移，降雨區域增加，各地濕冷；下周三、四轉為乾冷。下周一晚上至周三清晨，陽明山下雪機率高達75％以上；太平山、拉拉山、合歡山、或玉山等下雪機率都在85％以上。