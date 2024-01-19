2024總統選戰在本月13日落幕，國民黨「侯康配」以467萬票輸給民進黨「賴蕭配」的558萬票。對此，國民黨不分區立委當選人柯志恩也在臉書坦言，無法吸引年輕選票，成為藍營敗選的致命傷，並指出藍營雖然有是世代交替，但「不夠快」跟「關鍵時刻走回老路」，才錯失了吸引年輕人的機會。

柯志恩昨（18）日在臉書稱，經過幾天沈澱，大家對於「侯康配」落敗有許多檢討，其中最被討論的就是國民黨無法吸引年輕選票，成為敗選的致命傷。柯強調，「從2016年至今八年了，經歷三次總統大選，為何國民黨始終不能得到年輕人青睞，或許我們可以解釋大環境不利，卻無法忽略年輕光譜遠離我們的事實。」

針對多次錯失總統大位，柯志恩稱國民黨不是沒有察覺，更不是沒有努力，歷任主席持續傾聽年輕世代建言，重用青年參與政黨政治，這次許多不到35歲的新世代得以進入國會，正是這些年輕世代交替、青年改革開花結果的證明。

不過柯志恩話鋒一轉，這次挫敗，顯然，我們改革的速度不夠快，不符多數年輕人的期待；或是論述不夠新穎、傳播管道無法與年輕世代銜接；又或是每到關鍵時刻，為鞏固基本盤的保守訴求，不自覺的走回老路，反而錯失吸引年輕人的機會，致使在新世代的認知中依然對國民黨抱持不信任的態度，而隨著每幾年增加近百萬的首投族，能支持我們的又有多少？

柯志恩最後總結，民眾黨的崛起絕非偶然，如何做出品牌區隔，讓年輕人相信在政黨輪替及改革的這條路上，國民黨是更成熟、穩定、有誠信的選擇，這是我們必須急起直追的嚴肅課題，國民黨與年輕人的距離不應那麽遙遠，比賽還沒結束，現在才正要開始！