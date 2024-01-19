近年NBA湧現大批來自世界各地的球員，過去5個賽季的年度MVP，都落在國際球員手中，熱火傳奇球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）認為，這將替美國奧運代表隊的連霸之路帶來警訊。

雖然來自非洲喀麥隆的恩比德（Joel Embiid）已經決定加入美國隊，替稍嫌薄弱的禁區增添羽翼，不過韋德仍然點出隱憂，表示目前聯盟中大多數球星都不是美國人，美國隊想在今年奧運奪下金牌並不容易。

韋德在自己的Podcast節目上說：「想統治整個世界確實很難，但要摘下金牌，成為最優秀的球員，就必定得全心投入，美國隊的挑戰只會越來越大，因為現在籃球比的不只是天賦，這會很有趣，我期待美國隊取得的成就會是如何。」

世界排名第一的美國男籃完成奧運4連霸，不過在上屆世界盃表現不佳，只拿下第4名，遭到媒體猛烈批評，先前報導指出，湖人球星詹姆斯（LeBron James）有意參加今年巴黎奧運，並號召眾球星加入美國隊，包括杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、塔圖（Jason Tatum）、安東尼戴維斯（Anthony Davis），都有興趣披上美國隊戰袍，維持美國在世界籃壇的霸權。