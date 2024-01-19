百萬YouTuber愛莉莎莎因質疑本屆總統大選有作票的嫌疑，成為話題人物；她PO限動道歉後，飛往韓國度假，遭網紅視網膜、演員柯宇綸等人炎上。昨（18日）深夜，愛莉莎莎更新限動，僅留「Thank you」，未提及風波。

愛莉莎莎18日發布最新的限時動態，她將一束花放在窗前拍攝，簡單地寫下：「Thank you」並留了一顆愛心的符號，看起來是謝謝別人送她花，但未表明是誰贈的。

愛莉莎莎昨晚發文感謝送她花的人。（圖／IG@goodalicia）

愛莉莎莎先前表態挺民眾黨候選人柯文哲，選前之夜還現身凱道支持，吞敗仗後她發文感嘆：「真的盡我的全力了」，但轉發多則影片，質疑多個開票所搞黑箱作業，因她在文中提及「作票」惹怒部分網友，趕緊發限動致歉：「『作票』一詞用詞過當了抱歉，用『不符合開票程序及諸多開票錯誤』比較合適，畢竟有沒有作票，我們已經無法查證，只能從下次選舉中更注意」。

愛莉莎莎後來又改口「從頭到尾我也沒有轉發這類的影片」、「開票很辛苦有時會出錯，經修正再改回來即可」等，爭議持續延燒，網紅視網膜索性點名愛莉莎莎「為什麼你不道歉？」，並爆料圈內很多人都受不了；男星柯宇綸18日也貼出愛莉莎莎的照片，狂酸她是「謠池金母」再嗆：「這麼喜歡流量送妳，不客氣」。

面對本屆選務被造謠的事件，中選會已移送25件給檢警，檢警依法來處理，不方便說明是否包含愛莉莎莎。