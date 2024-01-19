一名網友分享，路上偶然看到一輛「人道雞蛋」的貨車，讓他很好奇什麼是「人道雞蛋」，也引起網友討論，其中一位網友超有創意，直言人道雞蛋，應該是讓母雞享有「勞雞法」的雞蛋公司，也就是雞界的幸福企業；另有蛋農表示，人道飼養的雞，生長環境較寬敞，與傳統關籠飼養不同。

一名網友昨天在臉書社團《路上觀察學院》上分享照片，等紅綠燈看到前方有一輛小貨車，車身印著斗大的「人道雞蛋」，讓他很好奇，到底什麼是人道雞蛋？

貼文引起網友熱烈討論，「人道雞蛋？應該是讓母雞享有『勞雞法』的雞農，譬如周休二日、月加班時數不超過40小時、每月有1天生理假、婚喪喜慶補助等等」、「在人體植入雞蛋胚胎，然後由人生出來的」、「下蛋應該有助產士幫忙」、「就是蛋雞界的幸福企業」、「晚上睡覺的時候，農場主人都會起床替雞雞蓋被被」。

另有蛋農解釋說，所謂人道飼養的雞，就是不會像傳統雞農一樣，把好幾隻雞關在一個小小的籠子裡面，空間狹小到雞轉身都有困難，人道飼養的雞的活動空間較大，甚至可以跑來跑去。聽說這樣的雞生下來的蛋，也會比較健康、有營養。