87歲謝賢與女星狄波拉有過一段婚姻，不過這段婚姻維持16年後告吹，接下來談過幾段戀愛，如今則是享受愜意的單身生活，不過日前被目擊帶著兩位嫩妹搭機出遊，讓人好奇是否談起「爺孫戀」，如今真相曝光後，讓網友不滿砲轟。

謝賢先前跟相差近50歲的CoCo熱戀，更曾公開表示﹕「對方是最後一段感情」，原以為兩人能攜手走向下半輩子，可惜這段戀情在維持12年後劃下句點，當時還一度瘋傳謝賢要求謝霆鋒拿2000萬分手費給對方；如今單身許久的謝賢，先被網友目擊搭飛機坐經濟艙，接著又與兩名年輕嫩妹出遊，讓人好奇是否再度談起爺孫戀。

謝賢搭機坐經濟艙引起熱議，經查後發現這名男子並非本尊。（圖／謝賢模仿達人小紅書）

不過有網友提出質疑，指出依照謝賢身價，坐飛機應該只會搭頭等艙，才讓人察覺整起事件疑雲重重，經查後發現這名男子並非謝賢本尊，而是專門在小紅書模仿他的網紅，還公開自稱是「謝賢模仿達人」，這位「山寨版謝賢」在小紅書發布的影片全在模仿本尊，當中不乏跟許多美女約會的片段，慘遭網友砲轟根本在「蹭流量」。

「山寨版謝賢」不僅模仿本尊，還不乏跟美女約會的影片，慘遭砲轟「蹭流量」。（圖／謝賢模仿達人小紅書）

劉家昌先前曾長文揭露與前妻甄珍的家務事，讓兩人婚姻關係再度成為焦點，先前傳出他和謝賢曾追求過甄珍，不過謝賢先跟甄珍結婚，甄珍離婚後與劉家昌再婚，導致劉家昌被貼上小王標籤，對此，謝賢上節目時曾澄清這段傳聞，強調劉家昌並非第三者，接著還原真相﹕「是我搶了他的老婆，一早劉家昌就跟甄珍有來往了」。