富動科2022年初透過私募方式，引進策略性投資人亞仕達科技，雙方攜手耕耘全球利基型面板顯示器及工業電腦市場。亞仕達為台灣LCD產品應用及觸控螢幕廠商，主力產品包括工業用顯示螢幕、伺服器、機箱、工控介面卡，嵌入式、壁掛式電腦，以及觸控式面板、POS機、kiosk等週邊零組件，本次合作主要透過亞仕達接單，富動科與亞仕達簽訂大型商用遊戲機系統設計與組裝合約，由富動科進行ODM軟硬體整合與開發設計，並於旗下桃園蘆竹產線接單製造，共同推出55吋、高2.8公尺大型觸控曲面商用遊戲機，未來將攜手合作搶攻北美娛樂市場。

由於全球面板顯示器生產基地逐步轉移，富動科旗下六條組裝生產線皆集中台灣桃園蘆竹，符合北美客戶生產政策需求，再加上專攻特殊尺寸、曲面規格，擁有專業軟硬體整合實力，以及中級生產企業標竿優勢，去年12月底第一筆試產訂單已正式出貨，截至目前為止已出貨達三個貨櫃，並在2024持續放量挹注，目前北美訂單已包下富動科其中一條生產線，其訂單需求至少一年以上，終端需求包括美國、新加坡、澳門、澳洲與日韓等多國市場，未來亦隨著北美客戶擴大市佔率、改良與推出新機種而持續貢獻。

富動科2023年12月董事會上正式通過設立大陸子公司辦事處案，將投入80萬美金，主要開拓大陸膽固醇全彩液晶電子紙顯示器市場，預計在今年第2季開始挹注營收。