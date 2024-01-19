國民黨立委當選人韓國瑜昨(18日)突然宣布，將搭檔同黨立委江啟臣參選立法院正、副院長，但也保留與民眾黨合作的空間，引發政壇注目。媒體人黃暐瀚昨在政論節目中分析江啟臣特質，直言「韓國瑜找江啟臣不是亂找」。

韓國瑜昨突在臉書發文，請託江啟臣搭檔「韓江配」，但也提到，立法院需要在野大團結，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣願意將副院長一職，優先給予民眾黨推出的人選。

對此，黃暐瀚在《新聞大白話》中分析，江啟臣當過國民黨主席，未來一定是2026年積極的台中市長參選人，且長期經營國防外交委員會，外文也非常好，在副院長位置上做國會外交可以游刃有餘，因此韓國瑜找江不是亂找。

黃暐瀚進一步指出，且只要民眾黨願意合作，江啟臣願意將副院長一職，優先給予民眾黨推出的人選，因此江的用處在這裡，等於逼民眾黨8席自己做決定，要不要投給韓國瑜，或是投給自己，或是突然跑票給民進黨游錫堃，就要看後續狀況。