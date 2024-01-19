一名80多歲阿嬤肝臟有顆3.5公分的腫瘤，確診肝癌，家屬考量阿嬤年事已高，選擇再觀察、先不治療，結果半年後檢查，腫瘤竟縮小成1.8公分，幾個月後再追蹤，肝癌完全消失。原來阿嬤每天早晚都會喝蔬果汁，食材為地瓜葉、洋蔥和蘋果，長期下來抗癌效果驚人。不過醫師提醒，這個方法不能代替醫學治療，民眾想喝蔬果汁食療應和醫師討論。

基隆長庚醫院肝膽腸胃科主治醫師錢政弘在《下班經濟學》節目中表示，這名阿嬤罹患肝癌，因年事已高不想治療，後來急性腸胃炎及腎衰竭住院，檢查發現原本3.5公分的腫瘤竟縮小一半，只剩1.8公分，讓他驚呼「太神奇了！」

家屬表示聽鄰居建議讓阿嬤喝「抗癌蔬果汁」，將地瓜葉川燙後，加1／4顆洋蔥、1／4顆蘋果，用調理機打成汁，每天早晚空腹喝下。阿嬤幾個月後再追蹤，肝癌完全消失。

錢政弘表示，醫學期刊上確實有人的癌症腫瘤自發性消除，但建議民眾若想進行蔬果食療，還是要與醫師討論，「這個方法不能代替醫學治療」。